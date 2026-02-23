Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Sebastian și Roxana au oprit cunoașterea. Cei doi și-au adus mai multe reproșuri în live

Roxana și Sebastian au oprit cunoașterea. În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie 2026 cei doi și-au adus reciproc mai multe reproșuri. 

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 14:53 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 15:01

În timp ce Roxana i-a reproșat lui Sebastian că de când sunt într-o cunoaștere a avut mai multe critici pentru ea decât vorbe bune, băiatul a spus că e clar că au principii și valori diferite când vine vorba despre iubire.

La petrecere, Roxana și Sebastian au avut o discuție față în față, care s-a încheiat cu propunerea băiatului de a opri cunoașterea. Și fata i-a spus acestuia că e de acord cu el și că această cunoaștere nu mai are niciun rost să meargă mai departe.

Roxana i-a mai reproșat lui Sebastian gesturile de apropiere față de Paula, iar în live tânăra a spus că în continuare e de părere că Sebastian simte o atracție față de brunetă, fapt negat de Sebastian.

Sebastian i-a mai reproșat Roxanei că ar prefera să câștige la un task 13 minute de stat pe telefon și vorbit cu cei dragi, în loc să-și dorească un date în afara casei cu el, moment în care Roxana a reproșat că el nu i-a înțeles dorințele și nevoile.

Băiatul a mai sugerat și faptul că Roxana s-a lăsat influențată de familie, care a intervenit telefonic la Capricii.

S-a terminat cunoașterea dintre Roxana și Sebastian. Val de reproșuri în live între cei doi. Ce i-a spus el apoi Paulei: „Vrei să mă cunoști?”

„S-a terminat cunoașterea dintre Roxana și Sebastian!”, a spus Simona Gherghe în live, întrebându-i pe cei doi dacă sunt dezamăgiți. Fata a spus că e dezamăgită pentru că această cunoaștere nu a decurs așa cum și-ar fi dorit, iar băiatul a spus că a simțit o dezamăgire de o săptămână: „Am ajuns la concluzia că orice aș cere eu este prea exagerat sau prea devreme, lucruri care mie mi se par normale când vine vorba de a cunoaște o persoană. Ea ține foarte mult la imaginea ei. Nu vrea să accepte că o parte din vină ar fi și la ea”, a mai spus Sebastian față de fata cu care a fost într-o cunoaștere.

„Poate. Nu pot să mă deschid așa după o lună”, a spus Roxana în live.

După ce a rupt cunoașterea cu Roxana la petrecere, Sebastian a petrecut pe ringul de dans, iar apoi a avut o discuție cu Paula. „Înțelege-mă că așa sunt ca persoană. Dacă vreau ceva de la o persoană, îi zic direct!”, i-a spus Sebastian Paulei.

Paula: Ce am simțit cu tine, n-am mai simțit de foarte mult timp. Și încă mai simt.

Sebastian: Dacă ar exista vreo intenție înspre tine, aș veni și aș declara, n-aș avea nevoie de mijloace.

Paula: Poate la unele chestii am exagerat.

Sebastian: Mulțumesc frumos.

Paula: Dar la task nu am mințit cu nimic.

Sebastian: N-am zis că ai mințit, ci că ai simțit lucrurile alea într-un fel. Vrei să mă cunoști?

Paula: Da.

Sebastian: Atunci te duci la Roxana și îi spui tot ce a fost. Că m-am gândit la ea, că n-am dormit.

Sebastian a spus că Paula a denaturat adevărul.

AS.ro Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Observatornews.ro SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Antena 3 Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește

