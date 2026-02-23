Mireasa, sezon 13. Sebastian și Roxana au oprit cunoașterea. Cei doi și-au adus mai multe reproșuri în live

Roxana și Sebastian au oprit cunoașterea. În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie 2026 cei doi și-au adus reciproc mai multe reproșuri.

În timp ce Roxana i-a reproșat lui Sebastian că de când sunt într-o cunoaștere a avut mai multe critici pentru ea decât vorbe bune, băiatul a spus că e clar că au principii și valori diferite când vine vorba despre iubire.

La petrecere, Roxana și Sebastian au avut o discuție față în față, care s-a încheiat cu propunerea băiatului de a opri cunoașterea. Și fata i-a spus acestuia că e de acord cu el și că această cunoaștere nu mai are niciun rost să meargă mai departe.

Roxana i-a mai reproșat lui Sebastian gesturile de apropiere față de Paula, iar în live tânăra a spus că în continuare e de părere că Sebastian simte o atracție față de brunetă, fapt negat de Sebastian.

Sebastian i-a mai reproșat Roxanei că ar prefera să câștige la un task 13 minute de stat pe telefon și vorbit cu cei dragi, în loc să-și dorească un date în afara casei cu el, moment în care Roxana a reproșat că el nu i-a înțeles dorințele și nevoile.

Băiatul a mai sugerat și faptul că Roxana s-a lăsat influențată de familie, care a intervenit telefonic la Capricii.

„S-a terminat cunoașterea dintre Roxana și Sebastian!”, a spus Simona Gherghe în live, întrebându-i pe cei doi dacă sunt dezamăgiți. Fata a spus că e dezamăgită pentru că această cunoaștere nu a decurs așa cum și-ar fi dorit, iar băiatul a spus că a simțit o dezamăgire de o săptămână: „Am ajuns la concluzia că orice aș cere eu este prea exagerat sau prea devreme, lucruri care mie mi se par normale când vine vorba de a cunoaște o persoană. Ea ține foarte mult la imaginea ei. Nu vrea să accepte că o parte din vină ar fi și la ea”, a mai spus Sebastian față de fata cu care a fost într-o cunoaștere.

„Poate. Nu pot să mă deschid așa după o lună”, a spus Roxana în live.

După ce a rupt cunoașterea cu Roxana la petrecere, Sebastian a petrecut pe ringul de dans, iar apoi a avut o discuție cu Paula. „Înțelege-mă că așa sunt ca persoană. Dacă vreau ceva de la o persoană, îi zic direct!”, i-a spus Sebastian Paulei.

Paula: Ce am simțit cu tine, n-am mai simțit de foarte mult timp. Și încă mai simt.

Sebastian: Dacă ar exista vreo intenție înspre tine, aș veni și aș declara, n-aș avea nevoie de mijloace.

Paula: Poate la unele chestii am exagerat.

Sebastian: Mulțumesc frumos.

Paula: Dar la task nu am mințit cu nimic.

Sebastian: N-am zis că ai mințit, ci că ai simțit lucrurile alea într-un fel. Vrei să mă cunoști?

Paula: Da.

Sebastian: Atunci te duci la Roxana și îi spui tot ce a fost. Că m-am gândit la ea, că n-am dormit.

Sebastian a spus că Paula a denaturat adevărul.

