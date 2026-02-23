Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul

Celebrul artist Dorian Popa a dezvăluit cu ce probleme se confruntă, după operația la nas. Află ce a recunoscut îndrăgitul cântăreț și influencer.

Dorian Popa a acceptat să facă rinoplastie și iată că, la aproximativ o lună după intervenția suferită la nas, celebrul artist și influencer se confruntă cu anumite probleme, deloc plăcute. Cântărețul nu s-a ferit să ofere detalii despre starea lui. Descoperă mai multe informații despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Recent, cântărețul a ales să își facă o operație de rinoplastie, din cauza faptului că se confrunta cu probleme de respirație. Se pare că intervenția a fost una extrem de complexă și a durat 6 ore și jumătate. În cadrul acestei operații medicii au descoperit faptul că lui Dorian Popa îi lipsea un os de susținere numit spină nazală, cel care susține septul. Astfel, chirurgii au fost nevoiți să folosească os din coastă ca înlocuitor pentru osul spină.

„A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune.

Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a dezvăluit celebrul și îndrăgitul cântăreț pe TikTok, potrivit cancan.ro.

Au trecut mai bine de treizeci de zile de la respectiva intervenție a artistului și Dorian Popa a recunoscut cu ce probleme se confruntă. Potrivit acestuia, mușchii încă nu și-au revenit în totalitate după intervenție, motiv pentru care încă nu poate râde normal. Totuși, deși procesul de vindecare este unul artistul pare încrezător și optimist că se va recupera cu bine. În plus, celebrul influencer este extrem de deschis și nu ezită să împărtășească totul cu fanii săi.