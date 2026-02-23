Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

După ce s-au sărutat la petrecere, Claudia și Daniel au fost întrebați de Simona Gherghe, în emisia live de Mireasa, de pe 23 februarie 2026, dacă formează un cuplu.

După mai multe încercări, Daniel a reușit să o sărute pe Claudia la petrecere: „Știam că o să reușesc, dar greu cu tine. Dar o să iasă cum vreau eu”, i-a spus Daniel fetei care s-a lăsat sărutată.

În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie 2026, Claudia și Daniel au declarat că sunt într-o cunoaștere.

Claudia și Daniel formează un cuplu în casa Mireasa

„Am simțit-o ca pe o victorie. Am tot luptat să fac lucrul ăsta”, a spus Daniel în live, despre sărutul cu Claudia.

Întrebată dacă simte fiorii îndrăgostelii, Claudia a răspuns: „Simt ceva pentru Daniel. E mult spus îndrăgostit, dar simt ceva”.

Așadar, După Giulia-Alexandru și Ema-Alan, Claudia și Daniel formează cel de-al treilea cuplu din sezonul 13 Mireasa.

Daniel a intrat în casa Mireasa pentru Claudia, iar după 13 zile fata a decis ca el să rămână în calitate de concurent cu drepturi depline. Daniel a fost adoptat de doamna Cătălina.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.