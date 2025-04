Alina Bergamini i-a cucerit pe jurații Chefi la cuțite cu o inimă și la propriu, și la figurat. Ce au decis chefii: „Nu are...”

În ediția 16 din 14 aprilie 2025 de la Chefi la cuțite sezonul 15, Alina Bergamini a pregătit pentru jurați un desert inedit. Cu o experiență vastă și cu o pasiune uriașă pentru patiserie, concurenta i-a impresionat pe chefi cu adevărat, însă nu s-a așteptat la un astfel de verdict.

Alina Bergamini are 35 de ani și, în prezent, locuiește în Londra. Provenind dintr-o familie numeroasă, cu trei surori și cinci frați, ea a reușit întotdeauna să iasă în evidență datorită ambiției și perseverenței sale, dar și faptului că mereu a fost hotărâtă să obțină tot ceea ce și-a propus.

De meserie bucătar patiser, Alina a pregătit pentru chefi un desert senzațional, numit Medovik, care i-a impresionat pe aceștia nu doar prin gust, ci și prin forma de inimioară aleasă.

„Le gătesc chefilor Medovik inimioară. Este un dulce renumit, rusesc. În Londra este foarte cunoscut, foarte vândut și foarte cerut și este un dulce făcut din smântână, mascarpone și vișine” a povestit aceasta la testimoniale.

Alina Bergamini i-a atins la „inimă” pe jurați atât cu povestea de viață, cât și cu desertul de la Chefi la cuțite, sezonul 15, ediția 16 din 14 aprilie 2025

Alina Bergamini a demonstrat că nu este doar talentată, ci că are și o pasiune profundă pentru patiserie. Chefii au remarcat imediat atenția la detalii și dăruirea concurentei pentru preparatul său, însă unul dintre ei a considerat că era loc de mai bine încă de la început.

„Păcat de biscuite, e super umedă pentru mine, nu are parte crocantă” a spus chef Richard Abou Zaki, în timp ce chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu degustau desertul și recunoșteau că are un gust bun.

Concurenta a povestit multe dintre experiențele sale din Italia și din Londra, unde a muncit foarte mult până să ajungă în punctul acesta al vieții și al carierei sale.

„În Anglia sunt de 7 ani, înainte am stat în Italia 12 ani, în Roma. Eu am plecat la 16 ani din România pentru un trai mai bun. Să îmi ajut familia, să îmi ajut mama pentru că noi suntem o familie foarte mare, suntem 9 frați și am rămas singuri pentru că tatăl meu a ales altă viață. (...) Am lucrat 6 luni într-o spălătorie pentru restaurante și hoteluri, după la un depozit de ambalare de fructe și legume și apoi într-un restaurant unde am început cu spălat de vase”.

În prezent, Alina are un laborator aprobat de primărie și de Ministerul Sănătății: „Eu gătesc torturi, prăjituri și am și bucătărie pentru mâncare. Ei comandă, colectează și pleacă. Sau fac eu livrare acasă sau la evenimente, nunți, botezuri”.

Chefii nu au fost impresionați doar de povestea ei de viață, ci și de prăjitura pe care Alina a pregătit-o pentru ei. Concurenta a primit 3 cuțite și a trecut mai departe, în etapa de Bootcamp, iar chefii au felicitat-o.

„Nu are parte crocantă, dar are gust și e bună prăjitura. Mie mi-a plăcut crema cu mascarpone așa grasă, chiar îmi place” a spus chef Ștefan Popescu, în timp ce chef Orlando Zaharia a completat: „Crema într-adevăr este grasă, dar este și gustoasă și totul se combină frumos”.

Chef Alexandru Sautner a fost cel de-al treilea jurat care i-a oferit Alinei un cuțit, declarându-se impresionat de prăjitura sa, iar chef Richard Abou Zaki i-a promis că o să fie cu ochii pe ea în etapa următoare.

