În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu au fost invitații speciali care au degustat preparatele și au anunțat cine a câștigat amuleta.

Descoperă cine a câștigat cea de-a patra amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 10 | Antena 1

În a patra ediție a show-ului de la Antena 1, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut la o nouă probă de gătit, unde ingredientul principal a fost chiar oul de emu. După ce au degustat atent preparatul, Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au anunțat cine a câștigat amuleta, în ediția din 22 noiembrie 2026.

Cine a câștigat a patra amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 18. Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au anunțat verdictul

De data aceasta, Irina Fodor a pregătit celor patru bucătari o provocare de zile mari. În fiecare dintre cele patru cutii de carton se afla câte un imens ou de emu, de culoare verde. Au avut la dispoziție 60 de minute pentru a pregăti o rețetă cât mai gustoasă și aspectuoasă

„Azi nu a fost o seară ușoarăAm preferat efectiv să nu servesc farfuria. Prefer să dau votul pe mâna mea. Și nu e nici despre vot, e despre sentimentul din inimă. Era trist”, a zis Chef Richard Abou Zaki, înainte de intrarea în platou a invitaților speciali.

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Ușile s-au deschis și în platou și-au făcut apariția Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, invitații speciali care au făcut degustarea în această ediție. Cei doi au fost o adevărată apariție.

„Seara aceasta nu a fost cea mai prietenoasă pentru Chefi. Ei sunt foarte fericiți când își pot manifesta toată creativitatea și tot mesajul pe care vor să îl transmită, dar în seara asta nu a fost chiar așa. Una dintre cutii a fost extemd e dușmănoasă și nici celelalte nu au fost mai prietenoase, dar așa e la Chefi la cuțite”, a anunțat Irina Fodor.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au așteptat cu sufletul la gură verdictul, căci orice avantaj dobândit poate schimba radical deznodământul unui battle din sezonul 18.

De data aceasta, amuleta a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia pentru rețeta de Quiche cu somon și ou de emu. Deși nu a prezentat o farfurie, Chef Richard a primit și el două puncte.

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