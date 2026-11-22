Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, a gătit alături de soția sa o rețetă de plăcintă. Descoperă ce dezvăluiri a făcut despre Prințul Charles.

În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, primii care au intrat în bucătărie și s-au apucat de gătit au fost Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, alături de soția lui, Lucie Portman. Descoperă ce au aflat jurații show-ului despre Prințul Charles.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, a gătit alături de soția lui la Chefi la cuțite! Ce a dezvăluit despre Prințul Charles

În timp ce pregăteau o rețetă englezească de plăcintă cu pui și praz, cei doi invitați speciali au dezvăluit mai multe despre cum au ajuns să vină în România, dar și detalii despre viața lor.

„Am lucrat la Organizația Națiunilor Unite în Consiliul de Securitate, ceea ce a fost o experiență extraordinară. Urma să plec la Washington în funcția de consul general, dar s-a înființat la Bruxelles o nouă instituție, Serviciul European de Acțiune Externe, adică partea de politică externă a Uniunii Europene. Așa că, în ultimul moment, am decis să nu mergem la Washington și ne-am întors la Bruxelles. Am crezut că vom sta acolo un an sau doi, dar până la urmă am stat opt ani. A fost un loc minunat în care copiii noștri au crescut și au terminat școala primară. Dar și un loc minunat de locuit, unde aveam prieteni grozavi. Ei bine, s-a întâmplat Brexitul și a trebuie să renunț la respectivul loc de muncă din cadrul UE. M-am întors și am devenit negociator pentru Brexit din partea guvernului britanic”, a zis ambasadorul, care a explicat cum a ajuns să aplice pentru postul de ambasador în România.

Giles și Lucie Portman la Chefi la cuțite

„Am analizat toate ambasadele unde erau posturi disponibile, iar România a fost mereu prima mea alegere”, a zis acesta, în timp ce gătea.

Apoi, când preparatul a fost gata, ușile s-au deschis și ambasadorul și-a făcut apariția alături de soția lui. După ce au oferit mai multe despre cum arată viața unui ambasador. Detaliul ce a atras imediat atenția a fost faptul că Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, vorbea extrem de bine limba română. Un alt detaliu ce a stârnit curiozitatea Chefilor a fost faptul că a avut ocazia să îl întâlnească pe Prințul Charles, despre care a spus: „Sunt reprezentatul Guvernului britanic și a Regelui Charles. L-am întâlnit și știe totul despre România”.

La final cei doi invitați speciali au primit cuțitul de argint al prieteniei, la Chefi la cuțite