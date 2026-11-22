Descoperă ce se întâmplă în ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Ediție Chefi la cuțite cu situații excepționale, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și AntenaPLAY: Excelența Sa, Giles Portman, Ambasadorul Marii Britanii în România și soția sa, Lucie Portman, vin să gătească pentru jurați. Cum va decurge vizita la nivel înalt telespectatorii vor descoperi în ediția acestei seri, care aduce și... situații excepționale în sens periculos. Jurații vor avea parte de un ingredient în premieră, iar Chef Richard va trece printr-un moment dramatic așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată la Chefi la cuțite.

Ce se întâmplă în ediția de duminică, 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

Irina Fodor le pregătește Chefilor în cutiile misterioase un ingredient folosit în premieră la Chefi la cuțite: este vorba despre uriașele ouă de emu. Provocarea se va dovedi una neașteptat de dificilă – iar Chef Richard se va confrunta cu cea mai grea situație cu care a avut de-a face până acum la luptele pentru amulete.

„De șase sezoane încoace, pentru prima dată îl văd pe Richard în dificultate”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

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„Eu nu l-am văzut niciodată pe Richard așa blocat”, a punctat Chef Orlando Zaharia. ”Nu pot să accept ca jurații, colegii mei, sau juriul care vine astăzi să mănânce din mâinile mele chestia aia”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Juratul va fi pe punctul de a ceda la lupta pentru amuletă. Ce se întâmplă și care va fi deznodământul telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 20:00, când la degustare vin prezentatoarea TV și actrița Alina Pușcaș, împreună cu soțul ei, stomatologul Mihai Stoenescu.