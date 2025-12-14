Antena Căutare
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează la Chefi la cuțite, iar un conflict agită jurizarea

După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 11:17 | Actualizat Duminica, 14 Decembrie 2025, 11:59
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează diseară la Chefi la cuțite. Iar un conflict puternic între Chefi agită jurizarea probei individuale | Antena 1

Iar jocul de la începutul serii, menit să aducă un avantaj foarte important echipei câștigătoare, va fi unul palpitant: ediția de la ora 20:00 va pune taberele față în față cu provocarea celor mai iuți ardei din lume. Cine va rezista până la capătul celei mai picante întreceri telespectatorii vor afla în ediția din această seară.

Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează diseară la Chefi la cuțite. Iar un conflict puternic între Chefi agită jurizarea probei individuale

Cele patru echipe vor găti, de data aceasta, pentru sportivi de top. Invitații la degustare, care decid verdictul, sunt campioni și medaliați olimpici la canotaj. Tema de azi se numește fiță și tradiție. Meniul fiecărei echipe va fi alcătuit din două feluri: main course din zona tradițională a oricărei țări și desert fine dining.

Lucrurile se vor complica, însă, chiar de la început, odată cu amuleta aruncată în joc de către Chef Orlando Zaharia. Dar aceasta nu va fi singura dată când sunetul alarmei le va da emoții competitorilor. Sesiunea de gătit va fi dată peste cap atunci când amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează în bucătăria Chefi la cuțite.

Haos, nervi, dar și momente comice – toate contracronometru, într-un battle extrem de dificil. La rândul său, proba individuală va aduce multe emoții, dar și un puternic conflict între jurați. Cine va câștiga cel de-al cincilea battle, ce se va întâmpla la jurizarea probei eliminatorii și cine va ieși azi din concurs telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00.

