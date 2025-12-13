Antena Căutare
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul

Iată o rețetă inedită de desert pentru Crăciun a lui Chef Ștefan Popescu. Vezi care e secretul juratului de la Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 09:00
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu va fi pe placul invitaților la masa de Crăciun. | Antena 1 & Instagram

Mai sunt doar 12 zile până la Crăciun, iar gospodinele pregătesc deja planul pentru masa de sărbătoare.

Această rețetă de cremă de zahăr ars cu portocale este perfectă pentru masa de Crăciun atunci când vin toți invitații, gata să deguste din bucatele pregătite pentru sărbătoare.

Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu este un desert delicios și rapid de făcut, care nu necesită prea multe ingrediente și nici mult timp petrecut în bucătărie.

Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu

Ingrediente - Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu

  • zahăr pentru caramel (150 gr)
  • 200 gr zahăr
  • 8 ouă
  • 1 litru de lapte
  • 2 păstăi de vanilie
  • coaja de la o portocală

Mod de preparare - Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu

Începem prin a topi zahărul pentru caramel. Cel mai important este să lăsam zahărul să se topească fără să amestecăm pentru că riscăm să se ardă sau să se cristalizeze.

Între timp, batem ouălele cu zahărul într-un bol, dar nu până se fac spumă, ci doar cât să se topească puțin zahărul.

După ce caramelul s-a format în oala de pe foc, îl turnăm în tavă cât e fierbinte și mișcăm tava astfel încât caramelul să acopere toată suprafața și apoi lăsăm să se răcească și să se întărească până facem crema.

Pentru cremă punem laptele la fiert într-o oală împreună cu păstaia de vanilie și coaja de la portocală. Înainte să ajungă să fiarbă laptele, oprim focul și strecurăm laptele. Turnăm apoi laptele peste amestecul de ouă cu zahăr în fir subțire și amestecăm constant cu telul.

Turnăm apoi crema obținută în tava tapetată cu caramel și dăm la cuptor pentru 50 minute la 160 grade. Este important să punem vasul cu crema de zahăr într-o tavă mai mare în care punem apă pentru ca desertul să se coacă la bain-maire.

Rezultatul va fi un desert perfect, care poate fi servit rece, alături de o cupă de înghețată de vanilie și coajă de portocală pentru un plus de savoare.

