Aseară, când show-ul a stabilit un nou record de audiență, Chefi la cuțite și-a ales semifinaliștii sezonului 9

Aseară, chef Cătălin Scărlătescu a câștigat alături de echipa mov ultima confruntare pe echipe a acestui sezon, motiv pentru care bucătarii săi s-au calificat automat în penuntima etapă a show-ului.

”Ne-au venit farfuriile încolonate! Nici nu știu să mă bucur în momentul de față, sincer. Astăzi este o zi sublimă pentru mine, am gătit cu ei, am câștigat cu ei și am trei concurenți în semifinală!”, a mărturisit juratul fericit.

„Chefi la cuțite” a fost lider de audiență cu ediția 46, difuzată pe 13 iunie 2021

Prin urmare, tot aseară, bucătarii în tunici verzi și albastre au mai trecut printr-un ultim test de foc individual, ce s-a sfârșit cu o eliminare dublă. Dorin Voiasciuc și Victorina Matveev, din echipa lui chef Sorin Bontea, au părăsit aseară competiția, cu lacrimi în ochi. ”Și voi doi, cei ce veți pleca acasă, meritați aplauzele noastre. Ați gătit superb, altfel nu ajungeați aici!”, le-a spus chef Cătălin Scărlătescu.

Duminică, 13 iunie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu aproape 1,6 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.51. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o nouă ediție tensionată și surprinzătoare, în ultima confruntare pe echipe a sezonului 9. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider absolut de audiență pe toate categoriile de public, iar pe segmentul commercial şi pe cel urban a înregistrat noi recorduri de audiență în ceea ce privește ratingul.

În intervalul orar 19.58-23.40, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 11.3 puncte de rating ( record in acest sezon) și 31.8% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Kanal D cu 6.7 puncte de rating și 18.8% cota de piață.

La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 10.7 puncte de rating ( record in acest sezon) și 23.8% cota de piață, fiind urmată de Kanal D cu 7.9 puncte de rating și 17.5 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 9.2 puncte de rating și 20.5% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 8.9 puncte de rating și 19.8% cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. Şi la nivelul întregii zile, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial, la nivel urban, cât și la nivelul întregii țări.

Emoțiile vor da în clocot luni seară, de la 20:30, în bucătăria Chefi la cuțite, acolo unde cei nouă concurenți semifinaliști din competiție se vor întrece pe parcursul a trei probe succesive pentru a-și securiza un loc în marea finală a sezonului 9: ”Sunt concurenții foarte buni și e bătaie mare, pentru că avem doar trei locuri în finală!”, spune chef Bontea.

Astăzi, cei trei chefi își vor susține concurenții doar din culise, iar ultimele indicații, ultimele sfaturi și ultimele imbolduri motivaționale pot fi date doar înainte ca Irina Fodor să dea startul primei probe. Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui chef Scărlătescu, Valentina Ioniță și Narcisa Birjaru din echipa mov, Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui chef Dumitrescu, Cătălin Amarandei, Keed și Florin Revesz din echipa albastră, dar și Elena Matei și Rikito Watanabe din echipa verde sunt cei nouă bucătari talentați care își vor ascuți cuțitele pentru testul decisiv al semifinalei. Tensiunea va fi foarte mare, iar toate calitățile și capacitățile lor de bucătari vor fi puse în balanță pe cele mai dificile teme, în trei probe consecutive ce le vor decide soarta.

Urmează momentul pe care chefii îl așteaptă de la începutul sezonului, momentul în care bucătarii vor găti pe cont propriu, iar munca de echipă se va transforma într-o luptă individuală în care doar cei mai talentați vor învinge.

Săptămâna aceasta, show-ul va fi difuzat în patru ediții consecutive. Luni de la 20:30, telespectatorii Antena 1 pot urmări primele două probe din semifinala celui mai iubit show culinar, urmând ca marți, tot de la 20:30, ediția să continue cu cea de-a treia probă a semifinalei ce va decide care sunt cei trei finaliști ai sezonului 9 Chefi la cuțite. Marea finală va fi difuzată miercuri seară, pe Antena 1, și va culmina cu verdictul mult așteptat. Cine va trece de probele de foc ale semifinalei și cine va obține premiul de 30.000 de Euro la finalul sezonului, cei din fața micilor ecrane vor afla săptămâna aceasta.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 13 iunie 2021

