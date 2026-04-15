Banană cu orez, o rețetă recomandată de Chefi care i-a luat prin surprindere pe degustători

O nouă zi, o nouă experiență gastronomică. În cadrul emisiunii Chefi la cuțite, degustătorii au încercat banană cu orez, o rețetă inedită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 16:02 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 11:57

Emisiunea Chefi la cuțite continuă să aducă în fața telespectatorilor preparate inedite. De data aceasta, atât degustătorii, cât și Chefii au încercat banană cu orez, o rețetă care îmbină gusturile din Cambodgia și Filipine.

Astfel, tema a fost respectată și toată lumea s-a arătat mulțumită. Porc copt cu adaosuri din Filipine, nimic mai delicios, spun chiar Chefii despre o altă rețetă încercată de pe același platou.

Din această ediție Chefi la cuțite nu putea să lipsească vinurile Tohani. Acestea au oferit preparatelor un gust aparte.

Vinurile Mosia de la Tohani sunt proaspete si aromate, extrem de plăcute la băut. Ușor de asociat, excelente pentru gătit. și mai ales extradordinare pentru ciocnit pahare și spus la mulți ani… fiindcă vin de la Tohani.

„Niște chestii filipineze, n-am înțeles, dar era gustos.”, a fost replica lui Chef Richard Abou Zaki despre o altă rețetă degustată în această ediție Chefi la cuțite. În ceea ce privește desertul, banana cu orezul s-au „împrietenit” fără doar și poate așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat.

„În primul rând, a respectat tema.”, a transmis Chef Orlando Zaharia. Vinurile de la Tohani i-au inspirat cu adevărat pe concurenți. Există trei sortimente din gama Moșia de la Tohani care au dat tonul: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei serioasă; Rosé-ul demisec, cu prospețime și finețe; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat. Fiecare vin are propriul buchet, propria expresie, propriul caracter.

Rețete inspirate din bucătăria filipineză

Și de data aceasta, concurenți au dorit să iasă în evidență într-un mod pozitiv, și au reușit. Au realizat rețetele inspirate din bucătăria filipineză și nu au dat greș.

„Vor simți parte din Asia.”, a subliniat Chef Orlando Zaharia în legătură cu degustătorii care urmau să încerce rețeta de banană cu orez și nu numai. O altă ediție cu atât mai reușită!

Orez lipicios cu banană

Este ușor de preparat și necesită doar câteva ingrediente pentru a obține acest desert delicios. Vei avea nevoie de orez dulce sau lipicios, un tip mai mic de banană întâlnit mai ales în bucătăria cambodgiană și asiatică, cunoscut sub numele de Chek Namva în Khmer sau baby banana, lapte de cocos pentru o textură cremoasă, nucă de cocos rasă și un echilibru plăcut între dulceața zahărului și un strop de sare.

Acest preparat se servește de obicei ca desert sau gustare și este adesea pregătit cu ocazia evenimentelor speciale, precum nunți sau sărbători tradiționale, cum ar fi Anul Nou Khmer sau Ziua Phcum Ben. Acest desert merge perfect cu vinul Mosia de la Tohani.

Ingrediente:

  • 500 g orez alb lipicios
  • 13 baby banane coapte (sau le înlocuiești cu banane clasice, dar să fie coapte)
  • 250 ml lapte de cocos
  • 4 linguri (60 g) zahăr
  • 1/4 linguriță sare
  • 1/4 linguriță sare (pentru banane)
  • 1 cană (100 g) nucă de cocos rasă (opțional)
  • 1 pachet frunze de banană congelate (poți înlocui cu hârtie de copt)

Mod de preparare

În primul rând, se pregătește orezul glutinos sau orezul lipicios, acestea se lasă la înmuiat în apă peste noapte sau timp de cel puțin 2-3 ore. Apoi se clătește până când apa este limpede și se scurge bine. La foc mediu, combină orezul glutinos cu laptele de cocos, nuca de cocos rasă, zahărul și sarea, amestecă orezul până când capătă o consistență lipicioasă, transferă-l apoi într-un bol mare și pune-l deoparte pentru a se răci.

Ai nevoie de banane coapte pentru această rețetă, deoarece au o dulceață naturală suficient de bună. Dacă folosești bananele clasice atunci taie-le în bucăți de 4 - 5 cm.

În mod tradițional desertul se prepară folosind frunze de bananier, dar în lipsa lor poți folosi hârtie de copt tăiată corespunzător pentru a înveli/împacheta orezul cu banana ca pe o bomboană.

Fiecare bucată de banană se învelește/îmbracă bine în orez, acoperind complet banana. Se pune pe o bucată de hârtie de copt și se rulează strâns, dar ușor ca să nu se strivească, pentru a o închide, îndoaie sau răsucește ambele capete.

Pune un aparat de gătit cu aburi la foc mare și adu apa la fierbere. După ce fierbe, redu focul la mediu-mare, pune toate prăjiturile și gătește-le la aburi timp de aproximativ 1 oră.

Servește cald sau se poate păstra la frigider timp de aproximativ o săptămână sau la congelator timp de o lună.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
