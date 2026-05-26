Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Cine a câștigat sezonul 17 al show-ului culinar și premiul în valoare de 30.000 de euro

Telespectatorii, finaliștii și jurații au așteptat cu mare nerăbdare să afle marele câștigător al sezonului 17 Chefi la cuțite. Pentru a nu-i ține prea mult în suspans, Irina Fodor a dat vestea imediat ce a văzut numele de pe farfuria aurie.

Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 23:59 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 00:08
Emoțiile au atins cote maxime în finala Chefi la cuțite sezonul 17, de pe 26 mai 2026. După trei probe intense și o mulțime de emoții, finaliștii au pășit în fața juraților și a Irinei Fodor pentru a afla deznodământul.

„Dragilor, a venit momentul să aflăm marele câștigător! Competiția asta a fost despre muncă, presiune și despre caractere puse la încercare, despre oameni diferiți care au intrat aici cu același vis și au dat tot ce au avut ei mai bun. Azi nu celebrăm doar un rezultat, ci și parcursul lor.

Iar acum, după tot acest drum, a venit momentul să aflăm marele câștigător! (...) Să vină ultima bandă!”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

„Ăsta e momentul cel mai tensionat al sezonului! Asta este ultima bandă nebună care aduce farfuria cu numele câștigătorului”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„O să fie o seară memorabilă! Oamenii ăștia sunt cei mai buni!”, a mai precizat chef Ștefan Popescu.

Cine a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite. Ea pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro

După o așteptare lungă, Irina Fodor a anunțat că cea care pleacă acasă cu marele trofeu și titlul de câștigător al sezonului 17 Chefi la cuțite este chiar Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner.

„Sunt foarte fericit! Am câștigat după un sezon așa de greu. Uite că am reușit să câștig cu un patiser. Am crezut în ea, am reușit să o motivez și să-i transmit această încredere în ea. Azi mi-a demonstrat că a fost cea mai bună!”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez, nici nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început! Sper că mama mea e mândră și sper că am inspirat foarte mulți oameni. Vreau să le mulțumesc din suflet Andreei, lui Rareș și lui Salvatore pentru că au dat tot!”, a dezvăluit finalista cu lacrimi pe față.

„Abia aștept să fac stagiul la chef Richard pentru că mi-e dor de stelele Michelin și de presiunea aia!”, a mai adăugat Marina Luca.

Deși nu au obținut victoria, Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian s-au bucurat foarte mult pentru colega lor. Aceștia au ținut să o felicite și să o îmbrățișeze pentru marea reușită.

Un lucru este cert, Marina Luca a reușit să-i impresioneze pe degustători cu farfuriile sale. Aceasta a obținut cel mai mare punctaj din Finala Chefi la cuțite sezonul 17. Preparatele sale au adus-o aproape de marele premiu, ajutând-o chiar să câștige show-ul culinar.

Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu au ținut să-i spună câteva cuvinte frumoase câștigătoarei. De altfel, aceștia și-au felicitat și încurajat reprezentanții din Marea Finală.

