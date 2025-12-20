Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite. Cine a respectat rețetele tradiționale cel mai bine

Campionii României la canotaj au vizitat platoul Chefi la cuțite și au ales cele mai gustoase preparate ale serii. Iată ce a pregătit fiecare echipă.

În episodul 16 Chefi la cuțite sezonul 16, jurații împreună cu echipele au luat parte la o nouă provocare alături de un pahar de vin roze Aerosoli de la Murfatlar Vinul.

Acest vin se servește împreună cu preparate din pește, fructe de mare, carne albă, dar și brânză proaspătă sau preparate mediteraneene ușoare. Gustul plăcut de zmeură, îmbogățit cu citrice i-a inspirat pe cei patru jurați Chefi la cuțite într-o nouă ediție plină de savoare. Invitații de top, campioni la canotaj, s-au desfătat gustând din preparatele concurenților.

Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite

Chef Alexandru Sautner și-a îndrumat echipa pe un drum clasic pentru a face pereche cu vinul roze Aerosoli. Nu a lipsit din meniul echipei galbene înghețata.

„Am început cu un start puternic, cum facem și noi în curse”, spune Andrei Mândrilă, campion european canotaj.

Chef Orlando Zaharia a pregătit un meniu demn de un campion alături de concurenții din echipa albastră. Aceștia au reinterpretat sarmalele tradiționale.

„Nu a fost tocmai o farfurie românească”, a fost părerea lui Marian Enache, campion olimpic la canotaj.

Chef Ștefan Popescu și echipa roșie au mizat pe tradițional franțuzesc: pește Sole cu spanac și un desert de ciocolată pe care și-a pus amprenta.

„Am fost foarte plăcut surprins de pește”, spune Marian Enache, campion olimpic la canotaj.

„Cred că e primul pește din viața mea pe care-l mănânc cumva cu plăcere”, a spus Ștefan Berariu, campion european la canotaj.

Chef Richard Abou Zaki și echipa verde au prezentat un desert deja câștigător și un miel aromat cu piure cu trufe.