Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Concurenții de la Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025, au avut parte de o probă individuală destul de dificilă, care le-a dat mari bătăi de cap.

Irina Fodor a venit în platou și le-a dat vestea cea mare concurenților - tema serii. Aceștia au avut de făcut pairing de vin.

Ce concurent a părăsit competiția Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Ce au avut de gătit aceștia la individuale

Aceștia au aflat de la Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, ce au de făcut și le-a dat să tragă bilețele pe care se aflau anumite ingrediente cu care au fost nevoiți să gătească.

Concurenții au tras ingrediente de la camembert, la nuci, la langustine și așa mai departe. Iată cât de dificilă li s-a părut acestora proba.

Astfel că, numărul 1 a fost la Arșenica și i-a dat lui Luca să gătească cu langustine. Sergiu i-a dat Dianei para, fiindcă a fost ziua ei. Bogdan i-a dat lui Alex să gătească paste. Bogdan a primit foie-gras. Luca i-a dat lui Alex Dima ingredientul caracatiță.

Maria a ales-o pe Ana și i-a dat să gătească cu file de porc. Viorel l-a ales pe Andrei și i-a dat branză brie. Maria a primit orezul, iar Darius a primit strugurii. Sergiu a primit nucă. Alex a ales-o pe Sorina și gătește cu mușchiul de vită. Alex Dima a ales-o pe Iuliana și i-a dat praz.

Diana i-a dat lui Viorel piept de pui, iar Arșenica a primit camembert.

Irina Fodor le-a dat start la probă și toți concurenții au dat năvală în cămară pentru a-și procura toate ingredientele necesare pentru a-i uimi pe chefi. Aceștia și-au dat interesul să prepare cele mai gustoase farfurii.

Prezentatoarea tv i-a anunțat că mai au doar 15 minute din proba individuală, iar în acel moment cu toții s-au panicat pentru că nu simțeau că farfuriile sunt gata.

Chefii au început degustarea farfuriilor și au avut parte de surprize plăcute și mai puțin plăcute, dat fiindcă unii concurenți nu și-au dus la bun sfârșit proba.

Irina Fodor îi cheamă pe concurenți în fața chefilor și el destăinuie faptul că aceștia nu au strategie și că chiar și la individuale ei se ajută între ei, fără să se gândească la faptul că este o competiție.

La final, au rămas trei concurenți: Arșenica, Viorel și Alex Dima, iar spre surprinderea tuturor, cel care s-a salvat a fost Viorel, cu 7 puncte.

Cuțitul de aur al lui chef Orlando și Alex Dima au părăsit platoul și chefii s-au supărat teribil pentru acest gest. Viorel a fost tare fericit când a aflat că el este cel care s-a salvat de la eliminare.

Arșenica a fost depunctată din cauza faptului că nu a folosit camembert-ul ca vedeta farfuriei, iar la finalul jurizării ei i-au fost scăzute 4 puncte.

Chefii și-au luat la revedere de la cei doi concurenți care au părăsit competiția în această ediție.

