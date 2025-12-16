Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Concurenții de la Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025, au avut parte de o probă individuală destul de dificilă, care le-a dat mari bătăi de cap.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 23:50 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 23:55

Irina Fodor a venit în platou și le-a dat vestea cea mare concurenților - tema serii. Aceștia au avut de făcut pairing de vin.

Ce concurent a părăsit competiția Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Ce au avut de gătit aceștia la individuale

Aceștia au aflat de la Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, ce au de făcut și le-a dat să tragă bilețele pe care se aflau anumite ingrediente cu care au fost nevoiți să gătească.

Concurenții au tras ingrediente de la camembert, la nuci, la langustine și așa mai departe. Iată cât de dificilă li s-a părut acestora proba.

Astfel că, numărul 1 a fost la Arșenica și i-a dat lui Luca să gătească cu langustine. Sergiu i-a dat Dianei para, fiindcă a fost ziua ei. Bogdan i-a dat lui Alex să gătească paste. Bogdan a primit foie-gras. Luca i-a dat lui Alex Dima ingredientul caracatiță.

Maria a ales-o pe Ana și i-a dat să gătească cu file de porc. Viorel l-a ales pe Andrei și i-a dat branză brie. Maria a primit orezul, iar Darius a primit strugurii. Sergiu a primit nucă. Alex a ales-o pe Sorina și gătește cu mușchiul de vită. Alex Dima a ales-o pe Iuliana și i-a dat praz.

Diana i-a dat lui Viorel piept de pui, iar Arșenica a primit camembert.

Irina Fodor le-a dat start la probă și toți concurenții au dat năvală în cămară pentru a-și procura toate ingredientele necesare pentru a-i uimi pe chefi. Aceștia și-au dat interesul să prepare cele mai gustoase farfurii.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și cine i-a jurizat

Prezentatoarea tv i-a anunțat că mai au doar 15 minute din proba individuală, iar în acel moment cu toții s-au panicat pentru că nu simțeau că farfuriile sunt gata.

Chefii au început degustarea farfuriilor și au avut parte de surprize plăcute și mai puțin plăcute, dat fiindcă unii concurenți nu și-au dus la bun sfârșit proba.

Irina Fodor îi cheamă pe concurenți în fața chefilor și el destăinuie faptul că aceștia nu au strategie și că chiar și la individuale ei se ajută între ei, fără să se gândească la faptul că este o competiție.

La final, au rămas trei concurenți: Arșenica, Viorel și Alex Dima, iar spre surprinderea tuturor, cel care s-a salvat a fost Viorel, cu 7 puncte.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent

Cuțitul de aur al lui chef Orlando și Alex Dima au părăsit platoul și chefii s-au supărat teribil pentru acest gest. Viorel a fost tare fericit când a aflat că el este cel care s-a salvat de la eliminare.

Arșenica a fost depunctată din cauza faptului că nu a folosit camembert-ul ca vedeta farfuriei, iar la finalul jurizării ei i-au fost scăzute 4 puncte.

Chefii și-au luat la revedere de la cei doi concurenți care au părăsit competiția în această ediție.

+78
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și cine i-a jur...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Facturile la energie cresc iar, din ianuarie. Cât va costa un consum de 100 kWh Facturile la energie cresc iar, din ianuarie. Cât va costa un consum de 100 kWh
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Battle-ul Chefi la cuțite aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Verdict șocant la proba eliminatorie
Battle-ul Chefi la cuțite aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Verdict șocant la proba...
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent
Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x