Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Echipa lui Chef Ștefan Popescu, victorioasă, la Chefi la cuțite. Urmează o provocare triplă în arena culinară

Echipa lui Chef Ștefan Popescu, victorioasă, la Chefi la cuțite. Urmează o provocare triplă în arena culinară

Victorie îndelung așteptată pentru echipa lui Chef Ștefan Popescu, aseară, la Chefi la cuțite. Juratul a început battle-ul cu dreptul, câștigând mai întâi jocul, apoi confruntarea culinară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 11:04 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 11:23
Galerie
Victorie îndelung așteptată pentru echipa lui Chef Ștefan Popescu, aseară, la Chefi la cuțite | Antena 1

Diseară, echipele își dau din nou întâlnire în arena gastronomică – iar de data aceasta, provocarea va fi triplă: roata nebună a ingredientelor, dar și condițiile incomode impuse de două amulete puternice.

Ce urmează în battle opt din Chefi la cuțite sezonul 16

În ediția Chefi la cuțite de ieri, pentru proba care a cerut redarea unei povești faimoase în farfurie, tabăra lui Chef Ștefan Popescu a știut să exploateze la maximum tema Hansel și Gretel, bazându-se pe talentul patiserului experimentat Ștefana Mercori.

Citește și: Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”

Articolul continuă după reclamă

Astfel, tabăra bordo a obținut o victorie îndelung așteptată. Seara s-a încheiat, însă, dureros pentru două echipe, întrucât de data aceasta au fost două eliminări - una dintre ele, chiar cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia.

Arșenica Cocean a primit o penalizare de patru puncte pentru nerespectarea temei de la proba individuală. Astfel, concurenta a avut ca ingredient impus brânza Camembert, care ar fi trebuit să fie vedetă în farfuria sa, dar nu s-a simțit deloc în desertul preparat de ea. Celălalt concurent care a părăsit concursul a fost Alex Dima, de la tunicile galbene.

Citește și: Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul

Diseară, lucrurile scapă de sub control în bucătăria Chefi la cuțite, atunci când roata norocului aduce combinații nebunești de ingrediente pentru echipe. Și ca și cum această provocare nu era de ajuns, două amulete vor agrava situația. Cea dintâi va fi dată în timp record de către Chef Richard Abou Zaki – iar cea de-a două lovitură va impune engleza ca singura limbă de comunicare în bucătărie.

Colaj cu chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu la Chefi la cuțite
+7
Mai multe fotografii

Așadar, urmează o partidă de gătit în care nivelul stresului, dar și cel al umorului vor urca spectaculos. Cum va decurge cel de-al optulea battle telespectatorii vor afla urmărind ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro De la spart lemne la curățat terenuri. Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile din gospodărie De la spart lemne la curățat terenuri. Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile din gospodărie
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru
Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte...
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și cine i-a jurizat
Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Echipa care a câștigat proba de azi. Ce au avut concurenții de gătit și...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Rambursare anticipată vs. investiţii. Ce faci cu 1.000 de lei ca să câștigi mai mult
Rambursare anticipată vs. investiţii. Ce faci cu 1.000 de lei ca să câștigi mai mult Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x