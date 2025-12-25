Ce mesaj a publicat Alexandru Helju, după finala de la Chefi la cuțite. Ce a ținut să precizeze cuțitul de aur al lui chef Sautner

Antena Căutare
Finala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost urmată de numeroase reacții în mediul online, iar printre cei care au transmis un mesaj public s-a numărat și Alexandru Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner. Iată ce a transmis finalistul.

Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 12:16 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 14:09
Deși nu a reușit să pună mâna pe marele premiu, concurentul a ales să privească partea plină a paharului și să fie fericit pentru Luca.

Într-o postare pe Instagram, Alexandru le-a mulțumit celor care i-au fost alături pe durata competiției, începând cu echipa galbenă, alături de care a trăit emoțiile battle-urilor: „Mulțumesc echipa galbenă. Mulțumesc, Chef Sautner, pentru toată susținerea”, a scris acesta, arătând cât de important a fost mentorul său în drumul până în finală.

Citește și: Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce experiență are

Tânărul bucătar nu a uitat nici de echipa emisiunii, căreia i-a transmis recunoștința sa pentru experiența trăită: „Mulțumesc Chefi la cuțite pentru tot, a fost o experiență magică”, a mai adăugat Alexandru, descriind aventura din competiție ca pe una memorabilă.

Chiar dacă trofeul a ajuns în mâinile lui Luca, marele câștigător al sezonului, Alexandru a subliniat că este mulțumit de tot parcursul său: „Chiar dacă nu am câștigat premiul cel mare, sunt mulțumit pentru tot parcursul meu!”, a precizat el, demonstrând o atitudine matură și pozitivă.

Citește și: Chef Alexandru Sautner a reacționat în mediul online după Marea Finală Chefi la cuțite: „N-ar fi fost la fel fără...”

Un punct important din mesajul său a fost legat de performanța din battle-ul 10, moment pe care Alexandru îl consideră definitoriu: „Câștigători au mai fost și vor mai fi, dar să faci istorie, ceea ce am făcut eu în battle 10, este unic”, a transmis cu mândrie concurentul, lăsând de înțeles că acel episod va rămâne un reper în istoria emisiunii pentru el.

Pentru Alexandru Helju, adevărata miză nu a fost doar premiul, ci ceea ce va urma după competiție. „Pentru mine adevăratul premiu constă în ceea ce voi face cu viața mea după emisiune, deoarece scopul meu l-am îndeplinit. Am vrut în finală și visul s-a îndeplinit!”, a mai scris acesta, explicând că participarea la „Chefi la cuțite” a fost un pas important spre împlinirea visului său.

În final, Alexandru i-a transmis felicitări câștigătorului sezonului: „Bravo, Luca, meriți din plin!”, un gest de fair-play care a fost apreciat de fani.

Mesajul publicat de cuțitul de aur al lui chef Sautner arată că, dincolo de competiție și de trofee, „Chefi la cuțite” rămâne o experiență care schimbă destine și construiește povești de viață, iar pentru Alexandru Helju finala a fost mai degrabă un nou început decât un final.

Ulterior, concurentul Alexandru Helju a publicat un video cu el, de Crăciun, unde a ținut să-i mulțumească lui chef Sautner pentru tot parcursul său în competiție și pentru ajutorul acordat.

Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite...
Comentarii

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Citește și
