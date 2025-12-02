Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce experiență are

Alexandru Gabriel Heliju este cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Juratul a fost impresionat de preparatul concurentului, dar și de experiența profesională în ediția 9 a show-ului culinar, de pe 1 decembrie 2025.

Chef Alexandru Sautner a așteptat cu nerăbdare momentul în care va oferi cuțitul de aur. Ediția 9 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025, a fost cu noroc pentru jurat.

Alexandru Gabriel Heliju a reușit să impresioneze pe toată lumea cu talentul său în arta culinară. Concurentul a pășit în bucătăria show-ului cu o rețetă cu langustină ce i-a fascinat pe jurați încă din prima clipă.

„Ce este aici?”, a spus chef Ștefan Popescu, vizibil surprins.

Tânărul nu s-a așteptat nici măcar o secundă că urmează să i se ofere cuțitul de aur, motiv pentru care reacția lui a fost emoționantă.

„Tremur tot, palmele sunt transpirate! Nu-mi vine să cred!”, a spus el.

„De când îl aștept! Zici că este copilul meu, mi-a fost predestinat! O să-mi schimbe viața! Cu el o să câștig Chefi la cuțite”, au fost dezvăluirile făcute de chef Alexandru Sautner în ediția 9 a show-ului culinar, de pe 1 decembrie 2025.

Cine este Alexandru Gabriel Heliju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner

La vârsta de 32 de ani, concurentul se mândrește cu o carieră de excepție în bucătărie. Acesta a lucrat pentru mai multe restaurante, fiind la un pas să ajungă într-un local celebru cu două stele Michelin.

Mai mult, Alexandru Gabriel Heliju are o poveste de viață impresionantă. Cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner a plecat în Germania de la vârsta de 23 de ani pentru a-și face un rost. Acesta s-a întors de curând acasă cu un scop: de a petrece mai mult timp alături de părinții lui.

„Am locuit în Germania. Am plecat la vârsta de 23 de ani. Îmi place bucătăria de când eram mic, de la vârsta de 15-16 ani. Am lucrat la două restaurante de trei stele cu bucătărie clasică. Nu am ajuns să lucrez la două stele Michelin pentru că m-am întors în țară. Pentru familie!

Mai mult pentru tatăl meu, nu este chiar așa de bine cu sănătatea. Vreau să stau cât mai mult lângă ei. Tatăl meu a avut un accident acum doi ani. Și-a fisurat două coaste și plămânul. Momentan i se umflă picioarele, sunt negre și obosește foarte repede. Doarme foarte mult și nu este în stare să facă multe. Își dorea să fie prezent aici, dar nu putea”, a povestit Alexandru Gabriel Heliju la Chefi la cuțite.

Întrebat dacă se ocupă cu ceva în România, concurentul a oferit un răspuns sincer și direct: „Momentan nu fac nimic!”.

De asemenea, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner le-a povestit chefilor că își dorește să ajungă cât mai departe în competiția show-ului culinar.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.