Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce experiență are

Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce experiență are

Alexandru Gabriel Heliju este cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Juratul a fost impresionat de preparatul concurentului, dar și de experiența profesională în ediția 9 a show-ului culinar, de pe 1 decembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 00:20 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 15:01
Galerie
Alexandru Gabriel Heliju este cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite | Antena 1

Chef Alexandru Sautner a așteptat cu nerăbdare momentul în care va oferi cuțitul de aur. Ediția 9 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025, a fost cu noroc pentru jurat.

Alexandru Gabriel Heliju a reușit să impresioneze pe toată lumea cu talentul său în arta culinară. Concurentul a pășit în bucătăria show-ului cu o rețetă cu langustină ce i-a fascinat pe jurați încă din prima clipă.

„Ce este aici?”, a spus chef Ștefan Popescu, vizibil surprins.

Citește și: Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de la Peștera. Oana Coantă a ales cel mai bun preparat

Articolul continuă după reclamă

Tânărul nu s-a așteptat nici măcar o secundă că urmează să i se ofere cuțitul de aur, motiv pentru care reacția lui a fost emoționantă.

„Tremur tot, palmele sunt transpirate! Nu-mi vine să cred!”, a spus el.

„De când îl aștept! Zici că este copilul meu, mi-a fost predestinat! O să-mi schimbe viața! Cu el o să câștig Chefi la cuțite”, au fost dezvăluirile făcute de chef Alexandru Sautner în ediția 9 a show-ului culinar, de pe 1 decembrie 2025.

Cine este Alexandru Gabriel Heliju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner

La vârsta de 32 de ani, concurentul se mândrește cu o carieră de excepție în bucătărie. Acesta a lucrat pentru mai multe restaurante, fiind la un pas să ajungă într-un local celebru cu două stele Michelin.

Mai mult, Alexandru Gabriel Heliju are o poveste de viață impresionantă. Cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner a plecat în Germania de la vârsta de 23 de ani pentru a-și face un rost. Acesta s-a întors de curând acasă cu un scop: de a petrece mai mult timp alături de părinții lui.

„Am locuit în Germania. Am plecat la vârsta de 23 de ani. Îmi place bucătăria de când eram mic, de la vârsta de 15-16 ani. Am lucrat la două restaurante de trei stele cu bucătărie clasică. Nu am ajuns să lucrez la două stele Michelin pentru că m-am întors în țară. Pentru familie!

Mai mult pentru tatăl meu, nu este chiar așa de bine cu sănătatea. Vreau să stau cât mai mult lângă ei. Tatăl meu a avut un accident acum doi ani. Și-a fisurat două coaste și plămânul. Momentan i se umflă picioarele, sunt negre și obosește foarte repede. Doarme foarte mult și nu este în stare să facă multe. Își dorea să fie prezent aici, dar nu putea”, a povestit Alexandru Gabriel Heliju la Chefi la cuțite.

Citește și: Cine este Gina Bradea, vloggerița care a jurizat preparatele chefilor în ediția de aseară. Cum a devenit cunoscută pe internet

Întrebat dacă se ocupă cu ceva în România, concurentul a oferit un răspuns sincer și direct: „Momentan nu fac nimic!”.

De asemenea, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner le-a povestit chefilor că își dorește să ajungă cât mai departe în competiția show-ului culinar.

Colaj cu Chef Alexandru Sautner și cuțitul său de aur din sezonul 16 Chefi la cuțite, Alexandru Gabriel Heliju
+36
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 1 decembrie 2025. Chef Alexandru Sautner a dat cuțitul de aur. Cine l-a primit și ce concurenți au atra...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Antena 3 O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki. Dezvăluirile din adolescență ale celebrului jurat
Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki. Dezvăluirile din adolescență ale celebrului jurat
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi Catine.ro
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: „Emoții..”
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor pentru „gestionarea informațiilor clasificate”. Salariile actualizate
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în... Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Temperatura ideală pentru tur și retur la o centrală în condensare. Valorile care reduc factura cu până la 30%
Temperatura ideală pentru tur și retur la o centrală în condensare. Valorile care reduc factura cu până la 30% Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia Observator
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x