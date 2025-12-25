Chef Alexandru Sautner a reacționat în mediul online după Marea Finală Chefi la cuțite: „N-ar fi fost la fel fără...”

Chef Alexandru Sautner a transmis două mesaje emoționante în online după Marea Finală Chefi la cuțite. Juratul emisiunii i-a felicitat pe toți finaliștii, dar și pe Chef Richard Abou Zaki. Ce a spus despre finalistul său, Alexandru Helju.

Marea Finală Chefi la cuțite a venit cu o surpriză uriașă pentru Chef Richard Abou Zaki, devenind din nou câștigătorul emisiunii alături de Luca Zvaleni în sezonul 16.

Bucuria a fost mare și de partea celorlalți chefi, însă faptul că cei din echipele lor au fost atât de aproape de marele premiu i-a făcut să simtă tristețea pe care și concurenții au simțit-o în momentul în care au realizat că mai aveau doar un pas până la a câștiga.

Reacțiile continuă să curgă în mediul online cu privire la finalul sezonului 16 Chefi la cuțite, iar printre acestea se regăsește și cea a lui Chef Alexandru Sautner, pe care a postat-o la scurt timp după ce momentul final a fost difuzat la televizor.

Chef Alexandru Sautner, care a fost reprezentat de Alexandru Helju în Marea Finală a acestui sezon de Chefi la cuțite, a postat în mediul online două mesaje care au primit împreună peste 3000 de aprecieri.

El a avut un mesaj emoționant special pentru finalistul său, punând accentul pe efortul pe care l-a depus, dar și un mesaj pentru Chef Richard Abou Zaki și ceilalți finaliști.

„Finala nu este doar despre trofeu, dar și despre parcurs. Alexandru Helju a pornit cu un Cuțit de Aur și a ajuns până în finală. A câștigat battle-uri singur, sub presiune, fără o plasă de siguranță. Ne-a arătat tuturor ce înseamnă concentrarea, curajul și multă muncă.

Nu a câștigat această ediție Chefi la cuțite, dar a câștigat ceva mult mai important: respectul meu și locul lui bine meritat în această competiție.

Așa se construiesc bucătarii adevărați.” a scris acesta în mediul online, stârnind zeci de reacții din partea susținătorilor.

Așa cum am menționat mai sus, aceasta nu a fost singura lui reacție după Marea Finală Chefi la cuțite, deoarece, la scurt timp, Chef Alexandru Sautner a mai revenit cu o postare.

„Felicitări, Chef Richard Abou Zaki pentru un sezon câștigat cu viziune și multă muncă.

Luca Zvaleni ai dus echipa până la capăt cu determinare și concentrare.

Alex, Bogdan și Ștefana, fiecare dintre voi a pus ceva important pe masă, muncă, energie și caracter. Sezonul ăsta n-ar fi fost la fel fără voi.

Un final de sezon bun, perfect pentru sărbători. Ne vedem în sezonul următor!” a scris acesta, postând o fotografie în care apare alături de Chef Richard Abou Zaki și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite, Luca Zvaleni.

