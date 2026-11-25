În ediția 6 din data de 24 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțtie, Isabela Monica Văduva a primit cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu și a intrat direct în echipa acestuia. Totuși, jurații și-au dat seama că au de-a face cu un potențial cuțit de aur încă de dinainte de a-i afla povestea de viață sau pregătirea, totul printr-un mic „secret” folosit de concurentă în farfurie. Descoperă în rândurile de mai jos cum și-a atras concurenta norocul.
„Secretul” folosit Isabela Văduva, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu, pentru a se face remarcată și pentru a atrage norocul
În ediția de marți, din 24 noiembrie 2026, o Isabela a decis să pregătească o rețetă de trunchi de calcan cu piure de țelină cu beurre noisette, cu baby legume sote, crumble de migdale și un beurre blanc cu creveți. Preparatul a fost pregătit cu foarte multă băgare de seamă și cu o precizie impresionantă.
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Extrem de încrezătoare în ea și în forțele sale, concurenta a dezvăluit faptul că a venit direct pentru cuțitul de aur.
După ce rețeta a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Cloșurile s-au ridicat și acesta a fost momentul în care jurații au realizat, încă din primele secunde, faptul că au de-a face cu un bucătar experimentat. „Secretul” folosit de concurentă pentru a ieșit în evidență și pentru a-și spori norocul și șansele de a impresiona a fost calcanul gătit cu os. Într-un timp în care bucătarii preferă fileurile, ea a avut curajul să riște cu o bucată de pește gătită cu os, tocmai pentru a-și evidenția priceperea în materie de gătit.
„Secretul” ei a dat roade și concurenta a primit cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Iată cum un ingredient sau un detaliu mic îți pot aduce noroc din plin!
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