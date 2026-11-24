În ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia a reușit să câștige o amuletă puternică, după ce un ingredient dificil i-a purtat mult noroc!

În ediția de duminică, 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a pregătit o surpriză de proporții pentru cei patru bucătari: o probă de amuletă în care au fost nevoiți să gătească folosind un ingredient-surpriză. Chef Orlando Zaharia a reușit să câștige avantajul și telespectatorii au putut descoperi ce „secret” a folosit pentru a atrage norocul de partea lui!

Ingredientul-surpriză ce i-a purtat noroc lui Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite. Cum a câștigat amuleta

Duminică, îndrăgita prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere pe toți atunci când a dezvăluit faptul că, la proba pentru amuletă, trebuie să pregătească un preparat cât mai gustos și aspectuos folosind un ingredient-surpriză: ouă de emu!

Așa cum era de așteptat, oul de un verde smarald i-a făcut pe bucătari să își pună mâinile în cap și să își facă griji cu privire la rețetele pe care le-ar putea folosi cu un astfel de ingredient complet neobișnuit.

Articolul continuă după reclamă

Dacă Chef Richard Abou Zaki a fost încurcat de oul de omu și i s-a părut complet nedrept să facă o omletă, ceilalți au acceptat provocarea ca atare și au încercat să pregătească rețete cât mai savuroase.

Cel mai descurcăreț și ingenios a părut să fie, de data aceasta, chiar Chef Orlando Zaharia. Ca să aibă norocul de partea lui, juratul emisiunii Chefi la cuțite a decis să „meargă la sigur” cu o rețetă gustoasă de quiche lorraine cu somon, un preparat în care oul de emu a fost încorporat cu ușurință și a dat un gust aparte. Degustătorii au fost Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu. Aceștia au analizat atent fiecare preparat în parte și au decis că cea mai bună rețetă a fost cea a lui Chef Orlando Zaharia! Secretul? Nu s-a lăsat speriat de dificultatea probei, ci a analizat atent ingredientul primit și textura acestuia și l-a pus în valoare într-un mod spectaculos și ingenios! Și iată cum oul de emu, deși inițial părea un ingredient dificil, poate chiar imposibil, s-a dovedit a fi, de fapt, norocul de care avea nevoie bucătarul, în ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite!

Care e „ingredientul” tău secret pentru noroc? Intră în concursul „Ingredientul secret al norocului” și câștigă super premii pe https://noroculluivlad.a1.ro/. Tot ce ai de făcut este să ne dai cel mai creativ răspuns al tău și vezi dacă ai norocul de partea ta!