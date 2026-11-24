Norbert a venit la Chefi la cuțite să-i impresioneze pe jurați. Cum s-a descurcat și ce au avut cei patru de spus.

Norbert, un antreprenor originar din Oradea, stabilit în Belgia, a venit la „Chefi la cuțite” cu un preparat tradițional românesc, dar și cu o poveste de viață impresionantă.

A dus preparatele românești în Belgia, dar a trecut printr-o tragedie în familie

După ce a trecut prin două pierderi cumplite în familie, concurentul și-a găsit puterea de a merge mai departe și a construit, peste hotare, un adevărat univers dedicat gastronomiei românești. La finalul degustării, a plecat acasă cu patru cuțite.

Norbert a povestit că a ajuns să promoveze bucătăria românească în Belgia într-un mod cu totul special. La început, mergea în piețe și le oferea străinilor preparate românești gratis, pentru a-i convinge să descopere gusturile de acasă. Așa a început aventura sa, care avea să se transforme într-o afacere de succes.

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Concurentul a pregătit ciolan, iar preparatul i-a atras atenția și lui Chef Richard, care a avut o singură observație: și-ar fi dorit ca șoricul să fie puțin mai crocant. Norbert a povestit și cum a primit porecla „Dr. Ciolan”, după ce o femeie de aproximativ 60 de ani i s-a adresat astfel pentru prima dată.

Tragediile care i-au schimbat viața lui Norbert

Dincolo de succesul profesional, concurentul a vorbit deschis despre cele mai grele momente ale existenței sale. Familia lui provenea dintr-un mediu modest, dar reușise să construiască o afacere în Oradea. Totul s-a schimbat după ce familia a ajuns în mijlocul unui proces, în urma unor percheziții și a unei anchete a poliției economice. Părinții au pierdut tot ce aveau, iar situația a dus la destrămarea familiei.

După divorț, mama lui Norbert și-a luat permisul de camion și a plecat la muncă în străinătate. Așa a ajuns și el în Belgia. Tatăl său, rămas fără perspective și fără studii, nu a reușit să-și regăsească drumul și și-a pus capăt zilelor. Norbert a povestit că a fost anunțat de jandarmerie și că, în ultimele înregistrări, tatăl îi transmisese să aibă grijă de fratele său.

La numai zece luni după această tragedie, familia a fost lovită din nou. Fratele său, în vârstă de 27 de ani, a murit după ce s-a aruncat în apă. Norbert a rămas alături de mama sa, pe care o descrie drept o femeie extraordinară.

„Singurul lucru care m-a salvat a fost băiatul meu, care avea patru luni”, a mărturisit concurentul, vorbind despre perioada în care a încercat să găsească puterea de a merge înainte.

A construit un imperiu de street food românesc în diaspora

Astăzi, Norbert este unul dintre cei mai importanți organizatori de evenimente de street food românesc din diaspora. A pornit cu o caravană food truck, a ajuns să organizeze evenimente pentru aproximativ 20.000 de persoane și are în prezent 14 caravane.

După toate încercările prin care a trecut, concurentul a venit la „Chefi la cuțite” cu un obiectiv clar: să câștige competiția. Preparatul său a fost apreciat de jurați, iar cele patru cuțite primite îi oferă un început promițător în această aventură.