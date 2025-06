Pauza filmărilor sezonului 16 Chefi la cuțite i-a oferit lui Chef Alexandru Sautner răgazul necesar pentru a-și încărca bateriile.

Însă juratul Chefi la cuțite nu lasă deoparte în nicio zi preocupările sale antreprenoriale, care i-au definit cariera de succes în industria culinară. Astfel, Chef Sautner a dezvăluit cum a îmbinat munca și relaxarea alături de familie, într-o călătorie în Spania.

Chef Alexandru Sautner, vacanță cu familia în pauza de filmări Chefi la cuțite: „Timpul alături de cei dragi este neprețuit”

„Am profitat de această pauză pe care am avut-o la filmări și am plecat în Spania, la Marbella, pentru că s-a deschis a treia locație de acolo care este franciza brandului nostru de înghețată artizanală. Așadar, am venit să o vizitez și să văd, cu această ocazie, și celelalte locații din zonă”, a povestit juratul Chefi la cuțite, brandul de înghețată fondat de el, Gioelia Cremeria, fiind în continuă dezvoltare, cu 47 de locații la nivel internațional, împărțite în șase țări.

„A fost o călătorie în care am împletit relaxarea cu munca. Am petrecut câteva zile foarte plăcute la plajă în Marbella, alături de soția și fiica mea. Cel mai frumos dar pentru mine este familia, iar timpul alături de cei dragi este neprețuit pentru mine. Așa încât pot spune că mi-am încărcat bateriile și sunt pregătit pentru o nouă rundă de confruntări cu ceilalți jurați Chefi la cuțite”, a povestit Chef Sautner, care în următoarea perioadă revine la filmările pentru noul sezon al spectaculoasei competiții culinare. Chefi la cuțite, cel mai iubit cooking show din România, va aduce multe noutăți și surprize în următorul sezon.

