Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite și-a sărbătorit mama, prilej cu care a făcut o dezvăluire emoționantă. Descoperă ce a recunoscut juratul show-ului de la Antena 1.

Nu mai este o noutate faptul că Chef Richard Abou Zaki are o relație specială cu mama lui și acest lucru s-a văzut în emoțiile bucătarului afișate ori de câte ori a vorbit despre ea sau a văzut-o în emisiune.

Recent, îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite și-a serbat mama, prilej cu care a făcut o dezvăluire neașteptată. Descoperă în rândurile de mai jos ce a recunoscut celebrul bucătar.

Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite și-a sărbătorit mama! Ce dezvăluire emoționantă a făcut juratul

Weekend-ul trecut a fost unul cu totul special pentru juratul Chefi la cuțite: sâmbătă a aniversat ziua de naștere a mamei sale, astfel că, în ciuda unui program foarte încărcat, Chef Richard Abou Zaki și-a rezervat o zi liberă pentru sărbătoarea din familia sa.

„În fiecare an îmi iau zi liberă atunci când e aniversarea mamei mele, oricât de ocupat aș fi. Weekend-urile sunt pline pentru mine vara, dar de ziua ei mereu îmi rezerv timp pentru ea”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Acum am petrecut o zi frumoasă la mare, aici, în Porto San Giorgio, unde se află și restaurantul Retroscena. Ne-am relaxat la plajă, iar de această pauză bineînțeles că cel mai mult s-a bucurat fiica mea, Carlottina. Ziua a culminat cu un prânz în familie, la care am sărbătorit-o pe mama. Au fost clipe cu totul speciale și m-am bucurat să o strâng în brațe și să îi spun a mia oară ce înseamnă ea pentru mine. Mereu am spus că legătura dintre mine și mama e cu totul specială. Și niciodată nu e prea mult să îi arăt cât de tare mă bucur să o am alături de mine”, a mărturisit Chef Richard.

În perioada următoare, Chef Richard Abou Zaki va reveni în România pentru continuarea filmărilor Chefi la cuțite. Cel mai iubit cooking show din România va aduce multe noutăți și surprize în următorul sezon!

Au început filmările pentru sezonul 16 Chefi la cuțite. Prima luptă pentru amuletă, desfășurată într-un loc cu totul neașteptat

Filmările pentru următorul sezon Chefi la cuțite au început în luna mai! Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu pregătesc o rețetă spectaculoasă de emisiune, cu multe noutăți la pachet.

Jurații s-au reunit pentru a intra deja în cursa intensă a amuletelor sezonului 16. Filmările au debutat într-un loc cu totul neașteptat pentru ei: Piața Obor, din București.

”A fost o surpriză totală pentru mine. Un început fantastic al sezonului 16: chiar în mijlocul Pieței Obor! M-am bucurat enorm să văd atâta lume alături de noi și să simt atâta susținere și iubire venind din partea oamenilor. Nu știu ce urmează, unde vom filma în continuare, descopăr asta odată cu ceilalți jurați, iar asta dă întregului show un vibe și niște emoții extraordinare”, a declarat Chef Richard Abou Zaki. Astfel, cei patru jurați trăiesc din plin bucuria unei călătorii în care nu cunosc destinațiile următoarelor amulete.

”Este un început de sezon cu totul altfel. Iar acum am mai multe emoții decât aveam de obicei, pentru că nu știu ce ne așteaptă. Am înțeles că vom pleca din București, așa că trebuie să-mi anunț familia și echipa de la restaurant că plec. Însă eu îmbrățișez cu totul această surpriză, pentru că realizez faptul că show-ul culinar își continuă în forță noul drum, cu o nouă perspectivă. Iar acest început este cu atât mai emoționant pentru mine cu cât ne pune față-n față cu energia oamenilor din jur, acea energie de care avem nevoie pentru a duce mai departe schimbarea percepției asupra bucătăriei, pe care o facem în acest show”, a spus Chef Orlando Zaharia.

”Ne-am trezit pur și simplu în mijlocul pieței – și vă mărturisesc că am început filmările cu un vibe senzațional. Am avut și o galerie de susținători aici, în spate. Așa că eu am intrat în prima luptă pentru amuletă a sezonului 16 dorindu-mi să câștig pentru ei, pentru acești susținători”, a dezvăluit Chef Alexandru Sautner. ”Sezonul 16 a început de-a dreptul uluitor pentru mine. Nu mi-a venit să cred când am auzit că mergem în Piața Obor. Este un alt ritm și sunt multe noutăți aduse de filmările în afara platoului. Abia aștept să văd ce urmează!”, a declarat Chef Ștefan Popescu. Cei patru jurați vor descoperi pas cu pas elementele inedite ale următorului sezon – în timp ce la Antena 1 și AntenaPLAY, sezonul 15, difuzat de luni până miercuri de la 20:30, se apropie de bătălia Finală. Mai sunt doar trei confruntări culinare între echipe până la Semifinala și Finala de săptămâna viitoare.