Chef Orlando Zaharia a împlinit 46 de ani! Ce mesaj romantic i-a transmis soția lui și cum au sărbătorit în familie

Zi de sărbătoare în familia lui chef Orlando Zaharia! Acesta a împlinit astăzi 46 de ani și a sărbătorit alături de familie, în cel mai special mod.

Bucătarul a primit numeroase urări de la prieteni și admiratori pe rețelele sociale, însă cea mai emoționantă a venit chiar din partea soției sale, Mădălina.

Pentru a marca acest moment special, soția juratului a pregătit o surpriză cu adevărat romantică. Ea a publicat pe Instagram un videoclip cu imagini din viața lor de cuplu – atât din momente intime, din viața de familie, cât și din culisele carierei lui Orlando. Alături de filmuleț, Mădălina a scris un mesaj simplu, dar plin de emoție: „Happy birthday to the man who makes my heart race and my eyes roll”, a scris ea în engleză.

„La mulți ani, pentru omul care îmi face inima să bată cu putere... iar ochii să clipească”, a transmis soția lui Chef Orlando.

Chef Orlando și Mădălina sunt împreună de peste două decenii și formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Recent, cei doi au sărbătorit 21 de ani de căsnicie, ocazie cu care au împărtășit fanilor secretul relației lor de durată.

„21 de ani de căsnicie! Am învățat să ne bucurăm unul de altul și să râdem mult împreună. Ăsta e secretul nostru”, a scris Chef Orlando pe Instagram, potrivit spynews.ro.

Chef Orlando Zaharia a avut parte de o aniversare așa cum a visat, alături de familie și poate de apropiați, a făgut o masă pe cinste și le-a mulțumit fanilor și prietenilor pentru mesajele frumoase de urare.

Pe lângă împlinirea celor 46 de ani, Chef Orlando se bucură și de o perioadă extrem de fructuoasă în plan profesional. Prezența sa la Chefi la cuțite l-a transformat într-una dintre cele mai îndrăgite figuri din lumea gastronomiei românești, iar susținerea publicului este tot mai vizibilă.

Astăzi, însă, toate luminile reflectoarelor sunt asupra lui nu doar ca jurat, ci mai ales ca soț și partener de viață. Mădălina i-a reamintit, prin gestul său emoționant, cât de mult înseamnă pentru ea și pentru familia lor.

Chiar și colegii săi de emisiune, ceilalți trei chefi de la Chefi la cuțite au ținut să-i spună La mulți ani, publicând fiecare dintre ei câteva poze sau clipuri alături de el.