Cum și-a sărbătorit chef Ștefan Popescu ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 49 de ani: „Totul la alt nivel"

Chef Ștefan Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod de-a dreptul deosebit. Soția acestuia i-a făcut o surpriză la care nici măcar nu se aștepta, în ziua în care a împlinit 49 de ani.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 17:42 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 18:32
Chef Ștefan Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod de-a dreptul deosebit

A fost sărbătoare mare în familia lui chef Ștefan Popescu. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 49 de ani, iar urările și cadourile din partea apropiaților nu au întârziat să își facă apariția.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, acesta le-a povestit fanilor săi despre cum și-a petrecut ziua de naștere. Surpriza pe care a primit-o cheful din partea soției lui a fost de-a dreptul spectaculoasă.

Juratul de la Chefi la cuțite a distribuit un videoclip emoționant pe contul de Instagram. Prin intermediul acestuia le-a explica prietenilor virtuali că a avut parte de o aniversare la care nu s-a așteptat nici măcar o secundă.

Cum a fost sărbătorit chef Ștefan Popescu. Unde l-a dus soția în ziua în care a împlinit 49 de ani

Chef Ștefan Popescu a fost luat prin surprindere de cadoul de la femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta i-a oferit șansa partenerului ei de a mânca la un restaurant cu 2 stele Michelin în Budapesta.

„Ziua mea a fost specială, dar surpriza soției mele a dus totul la alt nivel: o cină la un restaurant cu 2 stele Michelin în Budapesta. Experiență de povestit nepoților”, a scris juratul de la Chefi la cuțite în dreptul postării de pe Instagram.

„O cină la Stand, în Budapesta! Preparate incredibile, gusturi care te opresc din vorbit. Langustine pe jar, consomme de roșii și deserturi spectaculoase. Totul impecabil! Mi-am pus o dorință, am suflat în lumânare și m-am bucurat de moment. Fără planuri, fără presiuni, doar o seară reușită exact așa cum îmi trebuie. La mulți ani mie!”, a spus chef Ștefan Popescu în videoclipul de pe rețelele sociale.

Postarea juratului de la Chefi la cuțite a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„La mulți sănătoși și frumoși ani!”, „La mulți ani fericiți împreună!”, „La mulți ani! Pare să fi fost o experiență reușită!” sau „La mulți ani, chef!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia gătesc la Summer Well 2025

Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au pregătit o surpriză de proporții pentru invitații de la Summer Well 2025. Jurații Chefi la cuțite vor fi prezenți la festival cu cele mai savuroase preparate.

Chef Ștefan Popescu va prepara la Festivalul Summer Well Rock’n’pork juicy sandwich cu mozzarella și ceapă crocantă, iar Chef Orlando Zaharia va pregăti sandwich-ul Puterea gustului, în vreme ce Chef Richard Abou Zaki va intra în scenă cu porții delicioase de costiță de porc afumată cu fân și glazurată cu sos barbeque de cireșe, iar Chef Alexandru Sautner va definitiva meniul Chefi la cuțite cu prăjituri Baba cu înghețată de cafea.

Jurații Chefi la cuțite vin la Festivalul Summer Well cu cele mai savuroase gustări, preparate de ei la standul show-ulu...
