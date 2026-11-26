Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki a câștigat bomba cu mai multe amulete.

Luptă culinară grea, în bucătăria Chefi la cuțite, aseară, într-o ediție care s-a impus ca lider de audiență atât pe tronsoanele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări: Irina Fodor a pus la bătaie a treia bombă cu mai multe amulete a sezonului, care i-a revenit lui Chef Richard Abou Zaki, după o degustare riguroasă făcută de Mihai Petre și soția lui, Elwira.

Chef Richard Abou Zaki a câștigat a treia bombă cu amulete la Chefi la cuțite

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 24:01, ediția Chefi la cuțite de ieri a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, ProTV, care a transmis în acest interval MasterChef și Știri, a înregistrat 4.9 puncte de rating și 20.1% cotă de piață. Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 5.8 puncte de rating și 19.0% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.3% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență de 5.8 rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 5.1 puncte de rating și 16.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:41, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ce verdict au dat Mihai Petre și Elwira

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Mihai Petre a reușit să crească suspansul în platou la momentul decernării bombei, explicând în amănunt cum a luat, împreună cu soția sa, decizia pentru fiecare tigăiță în parte. Momentul a fost savuros pentru telespectatori, dar extrem de tensionat pentru jurați. Aseară, victoria i-a revenit lui Chef Richard, care și-a adjudecat astfel bomba cu mai multe amulete – prima pentru el, în acest sezon. Chef Orlando, cel care, de altfel, deține deja două bombe, a obținut doar două puncte în ediția de ieri – spre marea lui dezamăgire, întrucât intrase în luptă având încredere în preparatul său, o tartă cu humus. Cele trei puncte i-au fost acordate lui Chef Alexandru Sautner, iar tigaia de argint a fost obținută de Chef Ștefan Popescu.

Competița juraților continuă la Chefi la cuțite duminica aceasta, la Antena 1, de la ora 20:00, când și ringul audițiilor va aduce o nouă porție de povești emoționante și întâlniri savuroase cu concurenți dornici să ocupe locurile din echipele Chefilor.

Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 25 noiembrie 2026