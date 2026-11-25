Acest concurent din Italia a reușit să-i surprindă pe Chefi din mai multe motive. Vezi ce s-a întâmplat.

Concurentul din Italia care deține un record mondial. I-a impresionat pe Chefi cu talentul său unic, dar și cu preparatul său | antena 1

Un concurent cu o abilitate rară și o poveste de viață impresionantă a venit în fața chefilor de la Chefi la cuțite și a reușit să-i lase fără cuvinte.

Concurentul din Italia care deține un record mondial

William Martin Sanchez-Lopez, stabilit în Italia de aproximativ 30 de ani, deține un record mondial pentru capacitatea de a-și protruziona globii oculari, un talent neobișnuit pe care l-a descoperit încă din copilărie.

Momentul în care și-a demonstrat abilitatea în platou a provocat reacții puternice din partea juraților. Concurentul a povestit că s-a născut cu această capacitate, însă abia în jurul vârstei de 8-9 ani și-a dat seama că poate face acest lucru și că este ceva cu totul diferit de ceea ce pot realiza ceilalți.

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William a explicat că a trecut prin numeroase greutăți de-a lungul vieții. Timp de cinci ani s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar în copilărie a avut parte și de reacții dure din partea celor din jur, care îl numeau „monstru” din cauza aspectului său neobișnuit atunci când își demonstra talentul.

Cum a ajuns să fie cunoscut în întreaga lume

Povestea lui William Martin Sanchez-Lopez a devenit cunoscută și în mediul online. La vârsta de 11 ani, fiica sa i-a creat un cont de TikTok, iar videoclipurile în care își demonstra abilitatea au atras un interes uriaș.

Concurentul a vorbit despre cifre impresionante în ceea ce privește popularitatea sa online, menționând aproximativ 600 de miliarde de vizualizări anual, potrivit declarațiilor făcute în emisiune. Talentul său neobișnuit a contribuit la notorietatea pe care a dobândit-o în mediul digital și la recunoașterea recordului mondial pe care îl deține.

În platoul Chefi la cuțite, William nu a venit însă doar pentru a-și demonstra abilitatea ieșită din comun, ci și pentru a-și arăta talentul culinar. Concurentul a pregătit un preparat italienesc, iar farfuria sa a fost apreciată de jurați.

William Martin Sanchez-Lopez a primit patru cuțite. Chef Richard i-a oferit cuțitul de argint

După momentul spectaculos și degustarea preparatului, concurentul a avut parte de o veste foarte bună. William Martin Sanchez-Lopez a primit patru cuțite din partea chefilor, reușind să obțină aprecierea tuturor juraților.

Chef Richard a fost cel care i-a oferit cuțitul de argint, un moment special pentru concurentul venit din Italia, care a reușit să impresioneze atât prin talentul său neobișnuit, cât și prin preparatul cu care s-a prezentat în fața chefilor.

Participarea lui William la Chefi la cuțite a fost una memorabilă, cu un moment spectaculos, o poveste despre greutățile depășite și o reușită culinară care i-a adus patru cuțite și șansa de a merge mai departe în competiție.