Mai puține drumuri la medic și mai mult timp pentru îngrijirea sănătății. Iată ce prevede proiectul CNAS și cine ar putea primi rețetele pe termen mai lung.

Un proiect aflat în discuție la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) ar putea schimba modul în care sunt prescrise anumite medicamente, astfel încât rețetele să acopere până la trei luni de tratament. Măsura nu se adresează tuturor pacienților, însă ar putea aduce un avantaj important pentru o categorie de persoane.

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Cine ar putea primi rețete pentru trei luni și ce propune CNAS

Bolnavii cu afecțiuni cronice stabilizate ar putea primi rețete pentru medicamentele cost-volum pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune modificarea regulilor de prescriere, iar medicamentele ar urma să fie eliberate în continuare lunar, nu toate odată. Proiectul include și alte schimbări privind serviciile medicale decontate.

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Vești pentru pacienții care urmează tratamente de lungă durată. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat o nouă formă a proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, în care este prevăzută posibilitatea prescrierii unor medicamente pentru o perioadă de până la trei luni.

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Măsura îi vizează pe bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, care urmează tratamente cu medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum. Dacă propunerea va fi aprobată, pacienții eligibili ar putea avea nevoie de mai puține vizite la medic pentru reînnoirea rețetelor.

Potrivit proiectului publicat de CNAS, medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum ar putea fi prescrise pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile, în cazul pacienților cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă.

Posibilitatea de prescriere pe o perioadă mai lungă ar urma să fie aplicată în cazul pacienților eligibili, în funcție de situația acestora și de decizia medicului prescriptor, în condițiile prevăzute de proiect.

Nu este vorba despre o măsură care se aplică automat tuturor bolnavilor cronici. Propunerea vizează o categorie specifică de pacienți și anumite medicamente, respectiv cele incluse în contractele cost-volum.

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Ce medici ar putea prescrie tratamentul pentru trei luni

Prescripțiile pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile ar putea fi eliberate de medicii de familie și de medicii de specialitate din specialitățile clinice, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, medicii din spitale ar putea prescrie aceste medicamente la externarea pacientului asigurat, potrivit prevederilor proiectului.

Modificarea propusă de CNAS urmărește să faciliteze accesul la tratament pentru pacienții care nu au nevoie de ajustări frecvente ale schemei terapeutice și să reducă necesitatea prezentării repetate la medic pentru prescrierea medicamentelor.

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Medicamentele se vor elibera lunar, chiar dacă rețeta acoperă trei luni

Pacienții nu vor putea ridica întreaga cantitate de medicamente pentru 90, 91 sau 92 de zile dintr-o singură dată. Proiectul prevede că eliberarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum se va realiza prin fracționare lunară.

Astfel, prescripția ar putea acoperi o perioadă mai lungă, însă pacientul va ridica tratamentul de la farmacie în tranșe lunare.

Totodată, pe perioada acoperită de prescripția respectivă, pacientul nu va putea beneficia de o altă prescripție pentru aceleași medicamente cost-volum.

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Ce alte schimbări propune CNAS pentru pacienți

Noua formă a proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru include și alte prevederi care vizează serviciile medicale decontate de sistemul de asigurări de sănătate.

Una dintre modificările importante este reglementarea consultației oncologice multidisciplinare, cunoscută drept „Tumor Board”, ca serviciu distinct decontat în ambulatoriul de specialitate. Aceasta ar urma să fie disponibilă atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

Consultația oncologică multidisciplinară presupune evaluarea unui caz de către medici din mai multe specialități, pentru stabilirea sau reevaluarea conduitei terapeutice în cazul pacientului oncologic.

Proiectul mai propune introducerea radiografiei cefalometrice în pachetul de servicii paraclinice, precum și reglementarea modului în care pot fi acordate îngrijirile medicale și paliative la domiciliu pentru asigurații din județe limitrofe celui în care furnizorul își are sediul.

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Când ar putea intra în vigoare modificările

Noile reguli sunt deocamdată propuneri și nu se aplică în acest moment. Proiectul publicat de CNAS este forma rezultată în urma procesului de consultare și negociere cu partenerii prevăzuți de legislația în vigoare și urmează procedurile necesare pentru aprobarea actului normativ.

Până la adoptarea și publicarea formei finale, pacienții trebuie să respecte regulile actuale de prescriere și eliberare a medicamentelor.

Proiectul de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru poate fi consultat pe site-ul oficial al CNAS, în secțiunea dedicată transparenței decizionale.