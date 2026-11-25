Mihai Petre a fost invitat să jurizeze preparatele chefilor la Chefi la cuțite, iar verdictul său a stârnit reacții în platou.

Mihai Petre a dat verdictul la Chefi la cuțite! Chef Orlando, surprins de decizia dansatorului. Cine a câștigat avantajul | antena 1

Celebrul dansator a analizat farfuriile alături de soția sa, Elwira, și a oferit puncte care au schimbat clasamentul. Chef Orlando Zaharia a fost însă surprins și chiar iritat de unul dintre rezultate, considerând că preparatul său merita mai mult.

Mihai Petre a dat verdictul la Chefi la cuțite!

Chef Richard a remarcat încă de la început că Mihai Petre este, dintre toți invitații, un amator de bucătărie, însă a apreciat felul în care acesta s-a prezentat și gestualitatea sa în timpul jurizării. Mihai a mărturisit că s-a pregătit puțin înainte de această experiență, din respect pentru chefi, și că era foarte curios să le evalueze preparatele.

„Am niște bănuieli cumva, dar nu sunt sigur”, a spus el înainte de a începe să acorde punctele.

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Chef Orlando Zaharia, nemulțumit de punctajul primit de la Mihai Petre

Unul dintre momentele tensionate ale jurizării a fost cel în care Chef Orlando a aflat că preparatul său, o tartă cu hummus, a primit doar două puncte din partea lui Mihai Petre. Farfuria s-a aflat pe ultimul loc atât în clasamentul dansatorului, cât și în cel al Elwirei.

Mihai a explicat că, în opinia sa, preparatul era prea fad în comparație cu celelalte farfurii degustate. Chef Orlando nu a fost însă de acord cu evaluarea și a reacționat vizibil surprins.

„Era un preparat care nu putea să iasă 2 puncte!”, a spus juratul, nemulțumit de verdict.

Orlando a ținut să precizeze că nu are nimic personal cu Mihai Petre, însă nu înțelegea cum farfuria sa ajunsese la un asemenea punctaj. Dansatorul a explicat că aceasta a fost percepția sa în urma degustării și că a decis să acorde punctele în funcție de ceea ce a simțit.

Discuția a continuat, iar Mihai a mărturisit că a fost dezamăgit și de jurizarea soției sale, Elwira, care a plasat și ea tarta cu hummus pe ultimul loc. Cei doi au avut opinii asemănătoare în privința preparatului, considerând că multitudinea ingredientelor nu permitea gustului să se evidențieze suficient.

Mihai Petre a apreciat risotto-ul și lasagna. Chef Richard a câștigat avantajul

În schimb, Mihai Petre a fost impresionat de alte preparate, în special de risotto și lasagna, pe care le-a considerat speciale. Dansatorul a explicat că apreciază simplitatea atunci când aceasta este susținută de o bogăție de gust, dar și textura, contrastele și atenția la detalii.

Risotto-ul l-a cucerit prin combinația de gusturi, finețea preparatului și modul în care era aranjată farfuria. Mihai a remarcat simetria și aspectul vizual, spunând că totul era pus la linie și că preparatul i-a plăcut foarte mult.

Elwira a fost, la rândul său, impresionată de aspectul delicat al farfuriei, iar cei doi au avut aceeași opinie în privința preparatului, pe care l-au considerat un adevărat deliciu.

Chef Richard a urmărit cu emoție verdictul, mai ales că miza era una importantă. Juratul a glumit că ar fi o situație dificilă să piardă avantajul în fața unei tocănițe de legume, însă rezultatul final i-a adus bucurie.

Richard a câștigat avantajul episodului, după ce Mihai Petre și Elwira au apreciat preparatul său. Juratul a fost încântat că victoria a venit în urma unei degustări realizate de doi oameni care au remarcat atât tehnica, cât și gustul farfuriei.

„Prima bombă a mea în acest sezon. Cu tot sufletul”, a spus Chef Richard, vizibil fericit de rezultat.

Mihai Petre a explicat că a acordat punctele în funcție de ceea ce a simțit, iar experiența jurizării a fost una pe care a tratat-o cu seriozitate și respect pentru munca chefilor.