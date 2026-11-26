Ani întregi de durere, planuri amânate, dificultăți în viața de cuplu și teama de a nu putea avea copii. Pentru femeile care suferă de endometrioză, consecințele bolii depășesc adesea sfera medicală, afectându-le încrederea în sine, echilibrul emoțional și relațiile cu cei din jur.

Publicat: Joi, 26 Noiembrie 2026, 09:01 | Actualizat Miercuri, 25 Noiembrie 2026, 14:53

Endometrioza, boala care le face pe multe femei să creadă că este normal să trăiască în durere | Shutterstock

Să refuzi o invitație la care ți-ai fi dorit să mergi. Să îți programezi concediul în funcție de calendarul menstrual. Să mergi la serviciu și să încerci să te concentrezi, deși tot ce îți dorești este să ajungi acasă și să te întinzi în pat. Să le explici din nou celor apropiați de ce nu te simți bine.

Pentru multe femei, astfel de situații se repetă lună de lună. Încă din adolescență, unele au auzit că menstruația este dureroasă, că trebuie să aibă răbdare sau că lucrurile se vor schimba după ce vor avea un copil. Ajung astfel să accepte durerea ca pe o experiență firească și să își adapteze întreaga viață în funcție de aceasta.

Deși endometrioza este o afecțiune frecvent întâlnită, multe femei petrec ani întregi căutând o explicație pentru simptomele lor. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că, la nivel mondial, aproximativ 190 de milioane de femei trăiesc cu această boală, iar drumul de la primele simptome până la diagnostic durează, în medie, între 4 și 12 ani. Pentru paciente, acești ani pot însemna suferință fizică, incertitudine, frustrări și numeroase compromisuri în viața personală și profesională.

Când ajungi să te îndoiești de propria durere

Articolul continuă după reclamă

Una dintre experiențele dificile pentru femeile cu endometrioză este sentimentul că suferința lor nu este înțeleasă. Fiind o afecțiune ale cărei manifestări nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur, impactul său poate fi ușor subestimat.

O femeie care își continuă activitatea profesională, își îndeplinește responsabilitățile familiale și încearcă să păstreze aparența unei vieți obișnuite poate face toate aceste lucruri cu un efort considerabil.

Atunci când aude în mod repetat că durerea menstruală este normală sau că alte femei trec prin aceleași lucruri, poate ajunge să se întrebe dacă nu cumva exagerează, dacă este prea sensibilă sau dacă ar trebui pur și simplu să suporte mai bine disconfortul.

Dr. Eric Bautrant, chirurg ginecolog din Franța, specialist în durerea pelvină cronică, atrage atenția asupra faptului că, după ani întregi în care au trăit cu durere, multe paciente nici nu mai conștientizează cât de mult le-au schimbat simptomele stilul de viață. Din acest motiv, în cadrul consultației, specialistul consideră important să afle la ce activități a renunțat pacienta de la apariția durerii și în ce măsură aceasta îi limitează viața în prezent.

Adaptarea la durere nu trebuie confundată cu o stare de normalitate. În timp, durerea persistentă poate modifica modul în care sistemul nervos răspunde la stimulii dureroși. Astfel, chiar și după tratarea leziunilor de endometrioză, unele paciente pot continua să aibă simptome care necesită o abordare terapeutică distinctă.

O boală care poate afecta relațiile, cariera și sănătatea emoțională

Endometrioza poate provoca dureri menstruale severe, oboseală persistentă, disconfort abdominal și dureri în timpul contactului sexual. Însă, dincolo de aceste manifestări, există o serie de consecințe despre care se vorbește mai puțin.

În viața profesională, absențele repetate, dificultățile de concentrare și oboseala pot afecta performanța și chiar perspectivele de dezvoltare în carieră.

În relația de cuplu, durerea în timpul contactului sexual poate determina evitarea intimității. Atunci când partenerul nu înțelege cauza acestor schimbări, pot apărea frustrări, neînțelegeri și distanțare emoțională.

Viața socială poate fi, la rândul ei, afectată. Anularea repetată a întâlnirilor, renunțarea la sport sau la alte activități care înainte aduceau bucurie pot conduce, în timp, la izolare.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că endometrioza poate avea consecințe importante asupra sănătății mintale, fiind asociată inclusiv cu anxietatea și depresia.

Dr. Lavinia Matei, medic de anestezie și terapie intensivă, cu formare în Franța în domeniul terapiei durerii pelvine, explică faptul că succesul unui tratament trebuie evaluat și prin schimbările pe care acesta le aduce în viața pacientei.

Pentru unele femei, cel mai important rezultat al tratamentului este să poată dormi bine din nou. Pentru altele, să se întoarcă la sport, să se poată concentra la serviciu sau să petreacă mai mult timp cu familia. Pentru cineva care nu se confruntă cu dureri cronice, aceste lucruri pot părea firești. Pentru o femeie care trăiește de ani întregi cu durere, ele pot reprezenta progrese importante.

Ani de investigații și frustrarea de a nu ști ce ai

Pe lângă simptomele fizice, una dintre sursele de stres pentru paciente este incertitudinea. Consultațiile repetate, investigațiile care nu oferă o explicație și tratamentele care nu aduc ameliorarea așteptată pot afecta încrederea femeilor în posibilitatea de a găsi o soluție.

Endometrioza este dificil de diagnosticat și pentru că manifestările sale pot sugera afecțiuni din domenii medicale diferite. Unele femei ajung la gastroenterolog din cauza problemelor digestive, altele la urolog sau la ginecolog, fără ca simptomele să fie asociate de la început cu aceeași boală.

Prof. Dr. Jörg B. Engel, chirurg german specializat în tratamentul endometriozei profunde și chirurgia minim invazivă, subliniază importanța ascultării pacientei și a analizării întregului său istoric medical: „O femeie care vine la medic după ani de durere și investigații are nevoie de o explicație pentru ceea ce i se întâmplă. Chiar dacă rezultatele primelor investigații sunt normale, simptomele sale trebuie luate în serios. Există forme de endometrioză dificil de identificat printr-o simplă ecografie, motiv pentru care evaluarea trebuie continuată atunci când suspiciunea medicală persistă.”

În anumite forme ale bolii, endometrioza poate afecta inclusiv intestinul sau rectul, provocând simptome care limitează activitățile cotidiene și care, uneori, sunt dificil de discutat chiar și cu medicul.

Dr. Octavian Popescu, medic specialist în chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie colorectală, proctologie și chirurgie oncologică minim invazivă și robotică, atrage atenția asupra faptului că manifestările digestive pot deveni o sursă suplimentară de stres pentru paciente:

„Durerea la defecație, balonarea accentuată sau tulburările de tranzit intestinal pot crea o stare permanentă de disconfort și nesiguranță. Identificarea legăturii dintre aceste manifestări și endometrioză permite, atunci când este cazul, stabilirea unui tratament comun de către chirurgul ginecolog și chirurgul colorectal.”

CITEȘTE ȘI: Cum i-a schimbat endometrioza viața Alexandrei Ungureanu​

Când, pe lângă durere, apare și teama că nu vei putea avea copii

Pentru femeile care își doresc să devină mame, diagnosticul de endometrioză poate aduce alte temeri. După luni sau ani de încercări nereușite de a obține o sarcină, aflarea diagnosticului poate oferi o explicație pentru dificultățile întâmpinate, dar poate genera și neliniști legate de viitor.

Mai este posibilă o sarcină naturală? Este nevoie de operație? Va afecta intervenția chirurgicală șansele de a avea un copil? Cât timp mai poate fi amânat tratamentul de fertilitate?

„Pentru o femeie care își dorește foarte mult un copil, diagnosticul de endometrioză poate fi însoțit de teama că timpul nu mai este de partea ei. Este important să îi explicăm că acest diagnostic nu înseamnă automat infertilitate. În funcție de situația medicală, există mai multe opțiuni, iar rolul nostru este să stabilim împreună cu pacienta strategia terapeutică potrivită, astfel încât să tratăm boala și să protejăm, pe cât posibil, șansele de a obține o sarcină”, explică Dr. Mădălina Popescu, medic ginecolog supraspecializat în infertilitate și tratamentul endometriozei.

O dificultate suplimentară este alegerea momentului potrivit pentru fiecare intervenție medicală. Unele femei pot beneficia de tratament chirurgical înainte de a încerca să rămână însărcinate, în timp ce pentru altele poate fi prioritară începerea unui tratament de fertilitate.

Un plan medical clar, în care pacienta înțelege motivele fiecărei recomandări, alternativele și etapele care urmează, poate contribui și la reducerea anxietății generate de incertitudine.

Viața cu endometrioză se poate schimba în bine

Deși în prezent nu există un tratament care să vindece endometrioza, există soluții pentru ameliorarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții. Tratamentul medicamentos, intervențiile chirurgicale, terapia durerii și fizioterapia specializată pot avea beneficii diferite, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Pentru unele paciente, sprijinul psihologic poate reprezenta o componentă importantă a îngrijirii, ajutându-le să gestioneze povara emoțională a acestei afecțiuni cronice.

Colaborarea dintre medicii specializați în endometrioză, chirurgie, infertilitate și terapia durerii permite construirea unui plan de tratament care să țină cont atât de problemele medicale, cât și de prioritățile pacientei.

La fel de importantă este susținerea celor apropiați. Înțelegerea manifestărilor bolii, disponibilitatea de a asculta și renunțarea la prejudecățile legate de durerea menstruală pot face o diferență semnificativă în viața acestor femei.

Pentru o femeie care a petrecut ani întregi încercând să îi convingă pe cei din jur că durerea ei este reală, momentul diagnosticului poate însemna și o eliberare emoțională. În sfârșit, există o explicație pentru ceea ce simte și posibilitatea de a primi un tratament adecvat.

Faptul că o femeie a învățat să suporte durerea nu ar trebui să fie un motiv pentru ca suferința ei să fie considerată firească. De aceea, schimbarea modului în care este percepută durerea menstruală, atât în familie, cât și în societate, este un pas important pentru ca femeile să aibă încredere în ceea ce simt și să solicite ajutor medical atunci când au nevoie.

Chiar dacă endometrioza este o afecțiune cronică, impactul acesteia asupra vieții poate fi redus printr-un diagnostic cât mai timpuriu, un tratament adaptat nevoilor fiecărei paciente și sprijinul celor apropiați. Obiectivul este ca femeile să își recapete autonomia, încrederea în propriul corp și libertatea de a-și face planuri de viitor, cu cât mai puține limitări impuse de boală.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente afecțiuni ginecologice la femeile cu vârsta peste 40 de ani