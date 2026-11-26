Calendarul japonez al norocului pentru 2027 a fost publicat. Află ce dată de naștere ocupă primul loc și care se află la coada clasamentului.

A apărut calendarul japonez al norocului pentru 2027! Ce spune data ta de naștere despre anul care urmează | Shutterstock

A apărut calendarul japonez al norocului pentru 2027, iar oamenii își verifică deja datele de naștere pentru a afla ce loc ocupă în clasament. Lista cuprinde toate cele 366 de zile de naștere posibile, inclusiv 29 februarie, și le ordonează de la cea mai norocoasă la cea considerată cea mai puțin favorabilă.

A apărut calendarul japonez al norocului pentru 2027

Potrivit clasamentului, 13 noiembrie ocupă prima poziție, în timp ce 16 iunie se află la polul opus, pe ultimul loc.

Lista a fost publicată de site-ul japonez de astrologie și divinație Uranai3, care folosește numerologia și un sistem tradițional japonez de interpretare astrologică pentru a stabili poziția fiecărei date.

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13 noiembrie, pe primul loc în calendarul japonez al norocului pentru 2027

Conform clasamentului, persoanele născute pe 13 noiembrie sunt considerate cele mai norocoase în 2027. Această dată ocupă prima poziție, urmată de 22 noiembrie, care se află pe locul al doilea. Podiumul este completat de 3 decembrie.

În top cinci se mai regăsesc 16 august și 25 august. Alte cinci date care au obținut poziții fruntașe sunt 6 septembrie, 14 noiembrie, 23 noiembrie, 4 decembrie și 15 septembrie.

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Iată primele cinci poziții din clasament:

13 noiembrie

22 noiembrie

3 decembrie

16 august

25 august

La polul opus se află persoanele născute pe 16 iunie. Această dată ocupă poziția 366, ultima din clasamentul pentru anul 2027.

Cum a fost realizat clasamentul și ce înseamnă rezultatele

Clasamentul japonez combină două sisteme tradiționale de interpretare: numerologia și astrologia celor Patru Stâlpi ai Destinului, cunoscută în Japonia sub numele de Shichu Suimei.

Metoda ia în considerare semnificația numerologică asociată fiecărei zile de naștere, dar și compatibilitatea astrologică a acesteia cu anul 2027. Pe baza acestor interpretări este stabilită poziția fiecărei date în clasamentul general.

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Rezultatele trebuie privite ca o formă de divertisment, bazată pe credințe și practici tradiționale. Clasamentul nu reprezintă o predicție sigură a evenimentelor care urmează să se întâmple și nici nu garantează că persoanele aflate în fruntea listei vor avea un an lipsit de dificultăți.

Reprezentanții site-ului precizează că ierarhia trebuie interpretată drept un ghid simbolic al energiei generale a anului, nu ca o anticipare exactă a viitorului. Numerologia și metodele de divinație nu au fost demonstrate științific.