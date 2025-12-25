Finala sezonului 16 Chefi la cuțite a adus nu doar emoții în bucătărie, ci și un val de reacții din partea celor implicați. Ce a transmis chef Ștefan Popescu.

La scurt timp după difuzarea marii confruntări, chef Ștefan Popescu, jurat al emisiunii și mentorul Ștefanei pe parcursul întregului sezon, a transmis un mesaj plin de emoție pe Instagram, în care a vorbit despre experiența trăită și despre oamenii care l-au impresionat.

Chef Ștefan Popescu, mesaj emoționant după finala Chefi la cuțite. Ce le-a transmis Ștefanei și lui Luca, marele câștigător

Chef-ul a subliniat că unul dintre cele mai frumoase lucruri din cadrul competiției este „șansa de a descoperi oameni care pun suflet în ceea ce fac”, făcând referire la concurenții care au dat totul în bucătărie, probă după probă.

Un mesaj special a fost dedicat Ștefanei, cea pe care a ghidat-o pas cu pas până în marea finală, unde s-a duelat cu Luca, Bogdan și Alexandru. „Sunt mândru de tine, pentru felul în care ai luptat și ai rămas autentică până la capăt. Sunt sigur că drumul tău abia începe și că vom mai auzi de tine”, a scris chef Ștefan Popescu, arătându-și aprecierea pentru evoluția și determinarea tinerei concurente.

De asemenea, juratul nu a uitat să îl felicite pe marele câștigător al sezonului, Luca, pe care l-a lăudat pentru parcursul său: „Felicitări, Luca, pentru această victorie meritată! Ai demonstrat talent, muncă și determinare!”, a transmis acesta, recunoscând meritele celui care a reușit să cucerească trofeul.

În postarea sa, chef Ștefan Popescu a vorbit și despre echipa roșie, pe care a descris-o ca fiind „mai mult decât o echipă”, o adevărată familie construită pe susținere, greșeli asumate și momente în care toți au tras unii pentru alții fără să clipească. La final, chef-ul le-a mulțumit telespectatorilor care au fost alături de concurenți „seară de seară” și a dat deja întâlnire fanilor pentru sezonul 17 al emisiunii.

Mesajul său nu a rămas fără ecou. Ștefana i-a răspuns în comentarii, cu recunoștință, dar și cu o notă de umor: „Mulțumesc pentru susținere și implicare! A fost o bucurie, chef, te rog să-mi lași o adresă ca să trimit un orez cu lapte”, a scris ea, stârnind zâmbete în rândul fanilor.

Schimbul de mesaje dintre chef și fosta sa concurentă arată încă o dată legătura strânsă creată în competiție și faptul că, dincolo de trofee și clasamente, Chefi la cuțite rămâne despre pasiune, oameni și povești care continuă și după ce luminile platoului se sting.

În final, el i-a răspuns la comentariu și a invitat-o să gătească împreună.