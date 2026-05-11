Chefi la cuțite, 11 mai 2026. Cine a câștigat battle-ul 13. Echipa verde a fost descalificată. Reacția lui chef Sautner

În cel de-al treisprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, degustătorii au avut de ales între trei farufurii, deoarece echipa verde a fost descalificată, ca sancțiune pentru o încălcare gravă de regulament. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 22:50 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 23:04
Cele 4 echipe din sezonul 17 de Chefi la cuțite au avut de gătit un main course și un desert. Concurenții au mers pe rând în cămară și au ales un ingredient impus pentru echipa sa și interzis pentru celelalte.

„Nu mai aveți voie să vorbiți din momentul ăsta, nici să vă înțelegeți din priviri, nici să faceți gesturi de niciun fel. Vă uitați numai și numai la mine! Veți merge pe rând în cămară, în ordinea pe care o hotărăște cheful, veți aduce câte un ingredient care va fi impus la echipa voastră și interzis în echipele celorlalți”, i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți la începutul probei.

Unii concurenți au blocat astfel ingrediente importante precum sarea și piperul sau untul, iar alții s-au concentrat strict pe ce își doreau să gătească în echipa lui. De exemplu, Alexandru de la bej a luat calcanul.

După o oră intensă de gătit, degustătorii au avut de ales între 3 farfurii, deoarece echipa verde a fost descalificată. Chef Sautner nu a acceptat să-l ajute pe chef Popescu în bucătărie, așa cum spunea avantajul pe care îl câștigase, așa că echipa verde a primit o sancțiune.

Cine a câștigat al treisprezecelea battle de la Chefi la cuțite, sezon 17. Cum a reacționat chef Sautner când a aflat că echipa verde a fost descalificată

În urma jurizării celor 11 degustători, pe bandă au venit 4 farfurii gri și 7 bordo. Echipa bej nu a primit nicio farfurie, iar Irina Fodor a anunțat că echipa verde fusese descalificată.

„Când credeam, chef Alex, că avem în sfârșit o relație armonioasă, iar am comis-o. Nu s-a întâmplat niciodată ca un chef să aibă un avantaj și să se încalce regula atât de brutal”, a spus Irina Fodor.

„După câte mi-a făcut și mi-a destabilizat echipa i-am spus de la început că nu o să particip. Poți să mă descalifici până la final, dacă mai sunt jocuri de genul ăsta, nu numai la el, la niciunul, nu mă duc să fac asta”, a spus chef Sautner. [...] „Încă să fie mulțumit că nu i-am pus sare în mâncare, sau să-i fac ceva la mâncare. Dacă pe mine mă provoci atât de tare, pot să fiu și mai grav”, a spus chef Sautner după ce a aflat că echipa lui a fost descalificată.

Cu 7 farfurii, echipa bordo a câștigat cel de-al treisprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

