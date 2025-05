Chefi la cuțite, 12 mai 2025. De ce chef Richard Abou Zaki a părăsit platou. Concurenții lui au renunțat la tunici. Ce a urmat

O situație neașteptată a avut loc în ediția 28 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 12 mai 2025. Chef Richard Abou Zaki s-a enervat atât de tare încât a părăsit platoul show-ului culinar, urmând ca membrii echipei sale să apeleze la un gest neașteptat.

Tensiunile au atins cote maxime în echipa lui chef Richard Abou Zaki în battle-ul unsprezece, care a fost difuzat luni seară, pe 12 mai 2025. Juratul a fost scos din sărite de modul în care Andy Van De Gucht, cuțitul său de aur, a lucrat în bucătărie.

Mai mult, acesta a decis să arunce toți cartofii pe care echipa lui i-a pregătit după ce a aflat că sunt foarte sărați. Neatenția concurenților l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească și să plece din platou pentru a se calma.

În timp ce cheful se gândea la situația delicată în care a fost pus, membrii echipei sale au apelat la un gest care l-a uluit complet. Pentru a-i arăta juratului că sunt supărați, concurenții au renunțat la tunici.

Momentul video se vede aici: https://a1.ro/chefi-la-cutite/video/

Cum a reacționat chef Richard Abou Zaki atunci când a aflat că membrii echipei sale și-au dat tunicile jos și au părăsit platoul în ediția 28 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 12 mai 2025

Camerele de filmat au surprins un moment tensionat în echipa portocalie. Chef Richard Abou Zaki s-a enervat peste măsură atunci când a descoperit că un preparat de pe farfuria sa este foarte sărat.

Acesta nu s-a mai putut abține și a părăsit platoul show-ului culinar. În lipsa lui, cuțitul de aur din echipa portocalie a „aruncat” cu vorbe grele la adresa colegilor de platou. De asemenea, replicile acide și reacțiile dure au fost nelipsite.

„Asta e cireașa de pe tort că ne-am dat echipa perfectă!”, a dezvăluit o concurentă cu tunică portocalie.

„Cartofii ăia erau sărați. Îmi era rușine să-i servesc!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Plecarea juratului din platou i-a făcut pe concurenți să apeleze la un gest neașteptat. Aceștia și-au dat tunicile jos, mărturisind că au fost deranjați de reacția chefului: „Noi am înțeles că nu mai vrea să facem parte din echipa lui”.

„Au vrut să-mi demonstreze că au orgoliu. Eu am construit echipa asta, eu i-am dat viață. Am rămas fără cuvinte atunci când am auzit că au decis să își dea culorile jos. Toate astea au plecat de la cuțitul meu de aur pe care l-am apărat mereu, dar care astăzi a muncit rău! Să aibă caracterul ăsta așa! Au exagerat! (...) Le-am făcut mereu complimente, i-am ținut mereu sus, i-am îmbrățișat și învățat când a fost nevoie, iar ei să reacționeze așa într-un moment critic! Am avut multe experiențe, am trecut prin multe, asta chiar nu este nimic!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Juratul a avut parte de o discuție aprinsă cu membrii echipei sale, după ce concurenții au părăsit bucătăria show-ului culinar.

În cele din urmă, aceștia au decis să revină în platou purtând tunicile portocalii pentru a aștepta verdictul degustătorilor.

„Eu mă consum mult, fac asta doar pentru ei! Eu cred că băieții ăștia au învățat mult, dar nu își dau seama. Asta e”, a mai adăugat juratul.

„Deja începuse să-mi pare rău! Nu m-am simțit nicio secundă mândru de ceea ce am făcut”, a dezvăluit Andrei Fluture.

„Poate am reacționat prea tare, dar nu putem schimba lucrurile deja scrise”, a spus și Andy Van De Gucht.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.