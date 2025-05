Interviu cu Andrei Flutur. Concurentul Chefi la cuțite vorbește despre revenirea în emisiune și chimia cu Diana: „Mi-a fost dor”

Andrei Flutur vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre perioada dificilă din viața sa, experiența Chefi la cuțite și legătura pe care a format-o cu Diana Gabriela Mureșan, colega sa din echipa portocalie.

Andrei Flutur aduce multă energie în platoul Chefi la cuțite cu fiecare ediție. Tânărul a trecut printr-o situație personală dificilă, însă a revenit în emisiune cu zâmbetul pe buze, gata să-și ajute colegii și să-i impresioneze pe Chefi și pe jurați.

Andrei Flutur a cucerit echipa portocalie și publicul cu energia sa. Ce spune în exclusivitate despre experiența la Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a văzut mult potențial încă de la audiții în Andrei Flutur. De asemenea, a fost cucerit de energia tânărului.

Andrei Flutur consideră că dificultățile prin care a trecut l-au ajutat să se maturizeze și i-au dat curajul de a merge mai departe

Andrei, ai trecut prin clipe foarte dificile în plan personal. Cum ești din punct de vedere emoțional acum?

Am trecut prin niște stări și sentimente pe care nu mi-aș fi dorit să le experimentez în viața aceasta, dar totodată mă bucur că am trecut peste și este toată lumea bine în momentul de față. Din punct de vedere emoțional sunt mult mai matur și pregătit să înfrunt obstacolele vieții.

Concurentul Chefi la cuțite a stat o perioadă departe de platourile de filmare. Asta l-a ajutat să vadă totul dintr-o altă perspectivă

Ai petrecut o perioadă departe de tensiunea concursului culinar Chefi la cuțite. Ai avut răgaz să te detașezi și să observi poate într-un alt mod tot ceea ce se întâmplă acolo?

Da, retrăiesc fiecare clipă petrecută în acel platou și deși mi-a fost super-greu din toate punctele de vedere, aș repeta oricând toată experiența.

Concurenții Chefi la cuțite trec prin multe stări, iar întreaga lor experiență nu este întotdeauna vizibilă la TV. Andrei Flutur vorbește despre ceea ce nu pot observa telespectatorii

Ce consideri tu că este important la experiența Chefi la cuțite, dar nu se observă pe TV?

Emoțiile și toate stările prin care treci nu se văd în totalitate la TV. În același pachet sunt atâtea momente frumoase din care înveți foarte multe lucruri.

Revenit în emisiune, Andrei a resimțit timpul petrecut departe de colegi, echipă și adrenalina show-ului culinar

Cum a fost revenirea în platoul Chefi la cuțite? De cine sau ce ți-a fost cel mai dor?

Revenirea în platoul Chefi la cuțite nu a fost deloc ușoară, dar în același timp m-a ajutat enorm să mă detașez de situația de acasă. Mi-a fost dor de toată lumea, de la reporterițe până la Chefi, coechipieri, cameramani etc., toți sunt niște oamenii frumoși care mi-au fost alături când am avut mare nevoie.

Concurentul Chefi la cuțite face dezvăluiri în legătură cu relația sa cu Diana, coechipiera sa la echipa portocalie

Spune-ne puțin despre legătura cu Diana. Cum a fost revederea, ai simțit că s-a schimbat ceva?

Revederea cu Diana a fost una neașteptată, toți parcă se schimbaseră cât timp am lipsit. La început am avut o mică chimie cu ea, dar, cunoscându-ne mai bine ulterior, mi-am dat seama că nu e genul meu și am zis ca e mai ok să mă retrag.

Țin să mulțumesc tuturor oamenilor din echipa de producție, mai ales doamnei Mona Segall, cât și coproducătorilor care au fost înțelegători cu mine într-un moment atât de greu.

