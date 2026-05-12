Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Irina Fodor, provocare-surpriză pentru concurenți: „Vă rog să faceți liniște și să priviți ecranul!”

La începutul ediției de Chefi la cuțite de pe 12 mai 2026, Irina Fodor a anunțat un joc de avantaj. Prezentatoarea i-a invitat pe toți să privească ecranul pentru a vedea un clip cu chef Richard măsurând cu rigla cuburi de legume. Așadar, tema jocului de avantaj a fost brunoise.

„Cel care câștigă avantajul astăzi va avea monopol pe o proteină și pe o vegetală. Și dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, vă rog să faceți liniște și să priviți ecranul!”, i-a anunțat Irina Fodor pe cei aflați în bucătăria de la Chefi la cuțite, sezon 17.

În imagini, chef Richard se afla la restaurant și măsura cubulețele, în timp ce ospătarul de închina.

Ce i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți la începutul ediției de Chefi la cuțite

„Așa face chef Richard câteodată când merge la resturant: măsoară cubulețele să se asigure că sunt perfecte, cum spune el: fin, elegant, frumos. Iar astăzi jocul este despre brunoise, tehnica de a tăia legume în cubulețe perfecte. Vom folosi doar morcovul, pentru că e vorba și de cantitate, dar și de calitate. La final se va cântări cantitatea de brunoise și se vor verifica și cubulețele, pentru că avem și o riglă. Veți avea 3 minute la dispoziție! Cubulețe perfecte de 0,5 cm”, a anunțat Irina Fodor.

Vladimir de la gri, Radu de la bej, Alex de la verde și Alex de la bordo s-au luptat în cubulețe.

În urma analizei chefilor, cel care a făcut cele mai corecte cubulețe a fost Alex de la bordo. Chef Richard a câștigat astfel avantajul și a pus monopol pe carnea de porc și pe ceapă.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

