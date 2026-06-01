Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat din competiție. Ce punctaj a avut farfuria eliminată

Emoții uriașe la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”! Prima probă individuală a adus punctaje impresionante, lacrimi și prima eliminare a sezonului. Andrei Mihăilă a părăsit competiția după un duel tensionat.

Chefi la cuțite, 1 iunie 2026.

După o luptă crâncenă la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”, micii bucătari s-au văzut din nou în ipostaza de a lupta pentru locul lor în competiție, de această dată în cadrul probei individuale. Câte doi concurenți din echipele albastră, galbenă și roz au ajuns la duel, în timp ce Orlando Zaharia a fost nevoit să își trimită întreaga echipă la proba individuală.

Irina Fodor a anunțat și tema primei probe individuale, iar emoțiile au atins imediat cote maxime.

„Tema este oul, iar oul poate fi introdus și integrat în preparatul vostru așa cum doriți. Este libertate totală, dar în momentul în care chefii gustă preparatul vostru trebuie să simtă și oul. Ați văzut că v-ați speriat degeaba”, a spus Irina.

Copiii s-au liniștit și au avut cinci minute alături de sous-chefi pentru a-și alege cele mai bune preparate. Micuții și-au adus ingredientele la bancuri și s-au apucat imediat de gătit. Sous-chefii le-au fost alături pe tot parcursul probei pentru a-i ajuta să obțină cele mai bune rezultate.

La final, jurații au primit farfuriile și au avut de luat o decizie extrem de dificilă. În prima seară a competiției, un concurent a fost eliminat cu un punctaj mult mai mare decât s-ar fi așteptat mulți.

„Cred că acum veți avea emoții și mai mari”, le-a spus Irina după jurizare.

Prezentatoarea i-a felicitat apoi pe concurenți și le-a transmis cât de mândri sunt chefii de evoluția lor.

„Și eu sunt mândră de voi și chefii sunt tare mândri de voi. Proba individuală a fost mult mai bună decât multe alte probe din edițiile pentru adulți. În seara asta se pleacă acasă cu un punctaj foarte mare, mult mai mare decât de obicei. Se pleacă acasă cu 14 puncte. În sezoanele pentru adulți se pleacă și cu 8 puncte sau chiar cu 5”, a spus Irina.

Tot ea a anunțat și cele trei punctaje maxime ale serii. Cristian Filip, Cristian Tudor Marin din echipa lui Alexandru Sautner și Darius din echipa lui Richard Abou Zaki au obținut câte 20 de puncte.

Din păcate, concursul are reguli clare, iar primul concurent eliminat a fost Andrei Mihăilă din echipa lui Ștefan Popescu. Micuțul a izbucnit în lacrimi, iar chefii au încercat să îl încurajeze.

„Cu siguranță o să ne mai vedem, mai ales acum că ești prietenul nostru”, i-a spus Chef Alexandru Sautner.

Andrei Mihăilă a demonstrat că este un concurent puternic și determinat, iar chefii au mărturisit că îl așteaptă cu drag în viitoarele sezoane sau chiar în marea finală.