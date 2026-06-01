Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat din competiție. Ce punctaj a avut farfuria eliminată

Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat din competiție. Ce punctaj a avut farfuria eliminată

Emoții uriașe la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”! Prima probă individuală a adus punctaje impresionante, lacrimi și prima eliminare a sezonului. Andrei Mihăilă a părăsit competiția după un duel tensionat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 23:50 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 00:12
Galerie
Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat din competiție. Ce punctaj a avut farfuria eliminată | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După o luptă crâncenă la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”, micii bucătari s-au văzut din nou în ipostaza de a lupta pentru locul lor în competiție, de această dată în cadrul probei individuale. Câte doi concurenți din echipele albastră, galbenă și roz au ajuns la duel, în timp ce Orlando Zaharia a fost nevoit să își trimită întreaga echipă la proba individuală.

Ce concurent a fost eliminat din competiție

Irina Fodor a anunțat și tema primei probe individuale, iar emoțiile au atins imediat cote maxime.

„Tema este oul, iar oul poate fi introdus și integrat în preparatul vostru așa cum doriți. Este libertate totală, dar în momentul în care chefii gustă preparatul vostru trebuie să simtă și oul. Ați văzut că v-ați speriat degeaba”, a spus Irina.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de gătit

Copiii s-au liniștit și au avut cinci minute alături de sous-chefi pentru a-și alege cele mai bune preparate. Micuții și-au adus ingredientele la bancuri și s-au apucat imediat de gătit. Sous-chefii le-au fost alături pe tot parcursul probei pentru a-i ajuta să obțină cele mai bune rezultate.

La final, jurații au primit farfuriile și au avut de luat o decizie extrem de dificilă. În prima seară a competiției, un concurent a fost eliminat cu un punctaj mult mai mare decât s-ar fi așteptat mulți.

„Cred că acum veți avea emoții și mai mari”, le-a spus Irina după jurizare.

Ce punctaj a avut farfuria eliminată

Prezentatoarea i-a felicitat apoi pe concurenți și le-a transmis cât de mândri sunt chefii de evoluția lor.

„Și eu sunt mândră de voi și chefii sunt tare mândri de voi. Proba individuală a fost mult mai bună decât multe alte probe din edițiile pentru adulți. În seara asta se pleacă acasă cu un punctaj foarte mare, mult mai mare decât de obicei. Se pleacă acasă cu 14 puncte. În sezoanele pentru adulți se pleacă și cu 8 puncte sau chiar cu 5”, a spus Irina.

Tot ea a anunțat și cele trei punctaje maxime ale serii. Cristian Filip, Cristian Tudor Marin din echipa lui Alexandru Sautner și Darius din echipa lui Richard Abou Zaki au obținut câte 20 de puncte.

Din păcate, concursul are reguli clare, iar primul concurent eliminat a fost Andrei Mihăilă din echipa lui Ștefan Popescu. Micuțul a izbucnit în lacrimi, iar chefii au încercat să îl încurajeze.

„Cu siguranță o să ne mai vedem, mai ales acum că ești prietenul nostru”, i-a spus Chef Alexandru Sautner.

+9
Mai multe fotografii

Andrei Mihăilă a demonstrat că este un concurent puternic și determinat, iar chefii au mărturisit că îl așteaptă cu drag în viitoarele sezoane sau chiar în marea finală.

Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce concurent a ajuns în lacrimi după alegerea lui Chef Richard. Imaginile au emoționat pu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret” Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Observatornews.ro Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară are loc prima confruntare culinară
Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară are loc prima...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arăta juratul de la Chefi la Cuțite la începutul carierei sale. Puțini l-au recunoscut pe Chef Alexandru Sautner
Cum arăta juratul de la Chefi la Cuțite la începutul carierei sale. Puțini l-au recunoscut pe Chef Alexandru Sautner
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x