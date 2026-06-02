Echipa roz a câștigat prima amuletă la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Egalitate între trei tabere după prima bătălie

Echipa roz a câștigat prima amuletă la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, iar cea dintâi întrecere a adus egalitate între trei tabere. Competiția continuă mâine, de la 20:30!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 12:40 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 12:43
Ieri seară, echipele de copii, conduse de cei patru jurați și ajutate de sous chefii extrem de implicați, s-au avântat în ringul culinar pentru prima întrecere, care a început cu o surpriză: un joc al cărui premiu a fost... o amuletă!

Echipa roz a lui Chef Alexandru Sautner a câștigat acest prim joc, astfel că cea dintâi amuletă a intrat în arsenalul lor – totodată, juratul având privilegiul de a împărți celorlalte echipe anumite ingrediente impuse. Primul battle a adus o egalitate care i-a pus în dificultate pe Chefi, dar și o primă ieșire din concurs, care nu a fost ușoară pentru micuții emoționați și ambițioși.

Agitație, gătit sub presiune, dar și multă voioșie, momente amuzante, dorință de a demonstra, dar și de a învăța și... farfurii peste așteptări! Asta a adus cea dintâi întrecere culinară de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, care a culminat cu egalitate între taberele roz, albastră și galbenă.

Fiecare a primit câte 3 farfurii, astfel încât Chef Sautner, Chef Popescu și Chef Abou Zaki au fost nevoiți să nominalizeze câte doi dintre concurenții lor pentru a-i trimite la proba individuală – în vreme ce Chef Orlando Zaharia a intrat cu toate tunicile verzi la această probă.

Spre bucuria juniorilor, sous chefii le-au putut oferi ajutorul și îndrumarea și la această provocare eliminatorie, care a avut ca temă oul – și care le-a adus la jurizare celor patru Chefi farfurii surprinzător de bune.

Tocmai de aceea punctajul de la eliminare a fost unul ridicat: Andrei Mihăilă, concurentul echipei albastre, a obținut 14 puncte, aducând multă emoție în platou la momentul ieșirii sale din competiție. Andrei a primit cuțitul de argint al prieteniei, urmând să revină pentru formarea echipelor din finală.

Cea de-a doua întrecere culinară a juniorilor va putea fi urmărită de telespectatori mâine seară, de la 20:30, în această seară Antena 1 urmând a difuza, de la ora 20:00, meciul Georgia – România.

