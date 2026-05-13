Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Ce echipă a câștigat battle-ul 15, după o probă cu cele mai inedite combinații de ingrediente

Battle-ul 15 de la Chefi la cuțite, difuzat pe 13 mai 2026, și-a ales echipa câștigătoare. Scorul a fost unul strâns, iar ultima farfurie venită pe bandă a fost decisivă.

După o probă foarte dificilă, degustatorii de la Cuibul artiștilor au decis echipa câștigătoare. Fiecare echipă a gătit un main course cu cele mai trăsnite combinații de ingrediente, decise de chefii echipelor adverse și un desert la liber.

Echipa gri a primit 2 farfurii, echipa bej a primit 2 farfurii, echipa bordo a primit 3 farfurii, iar echipa verde a primit 4 farfurii de la degustători. Așadar, echipa condusă de chef Alexandru Sautner a obținut victoria în cel de-al cincisprezecelea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite.

Echipa lui Chef Sautner a primit de la colegi rapane, melci, tapioca, pește spadă și lapte condensat. Pe lângă, el a ales să mai gătească cu roșii și praz.

„Eu am crezut că sunt deocheat, mi-am pus pantofi roșii și uite că am avut noroc astăzi. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru ingredientele date”, a spus chef Sautner după victorie.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

