Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Cine este eliminat din echipa gri. Concurentul care a avut cea mai slabă farfurie

După o probă individuală cu 3 punctaje maxime, cel care a adus în fața juraților cea mai slabă farfurie a fost eliminat. În ediția de Chefi la cuțite de pe 13 mai, echipa gri a pierdut un component.

Alex Dodoaia de la echipa bordo a luat 20 de puncte cu merluciul său și a primit multe felicitări din partea chefilor. Tot punctaj maxim a luat și Ștefan Turian de la echipa bej. Unanimitate de 5 a reușit să ia și Andreea de la bordo, Alex Szabo de la echipa bej a obținut 13 puncte, Darius de la gri a primit 14 puncte, Sabina de la bordo a primit 12 puncte, Vladimir de la gri a luat 14 puncte, Radu de la bej a luat 12 puncte, Samuel de la bordo a primit 11 puncte.

Amândoi sunteți pasionați, vă doriți să fiți aici și ați spus-o tare și răspicat. Dar în seara asta unul dintre voi trebuie să plece acasă pentru că așa este jocul. Pita, chef Orlando ți-a spus că oricât de simpatică ai fi, trebuie să iei puțin mai în serios concursul și se pare că ai ascultat sfatul pentru că ai 12 puncte.

Un concurent din echipa gri a fost eliminat de la Chefi la cuțite: „Trebuie să pleci cu capul sus!”

„Îmi pare rău, chef, chiar n-am venit să încurc, am venit să ajut”, a spus Sebastian.

„Pot să-ți spun sincer că din prima clipă în care ai venit în echipa asta, tu chiar ai vrut să ajuți și chiar dacă nu ai prea multe skilluri de bucătar, în sufletul tău se naște un bucătar. Eu te rog să ai răbdare cu tine, tu ești pe drumul cel bun, important e că îți dorești prin toți porii să faci bucătărie. Pentru pasiunea ta tu trebuie să pleci cu capul sus, dragule!”, i-a spus chef Orlando lui Sebastian.

Sebastian Norbert Bartha a fost eliminat de la Chefi la cuțite! Chef Orlando rămâne cu 3 membri în echipa gri.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!