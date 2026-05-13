Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Irina Fodor a anunțat o probă foarte dificilă: „Să vedem cât de prieteni sunteți, de fapt”

Irina Fodor a anunțat o probă dificilă în battle-ul 15 din sezonul 17 Chefi la cuțite, care îi pune pe chefi în situația de a-i încurca sau a se ajuta reciproc.

Irina Fodor le-a explicat concurenților că trebuie să gătească un main course și un desert. Felul principal trebuie să conțină cele 5 ingrediente impuse de ceilalți chefi, plus două la alegere. Din oficiu, echipele au voie să folosească ingredientele de bază: sare, piper, zahăr, ulei și unt și condimente.

„Să vedem cât de prieteni sunteți, de fapt. Dacă dățile trecute concurenții s-au dus pe rând în cămară, a venit timpul ca și chefii să facă asta. În ordinea dată de bolul cu bilețele numerotate, veți merge pe rând în cămară și veți plasa un ingredient pe bancurile adversarilor, până când toți dintre voi veți avea 5 ingrediente impuse de ceilalți chefi”, le-a explicat Irina Fodor celor 4 chefi.

Primul care a mers în cămară a fost chef Popescu, urmat de chef Orlando, chef Richard și chef Sautner.

„E o probă foarte grea, pentru că noi suntem foarte prietenoși. Și vrem să ne dăm la gioale, suntem drăcușori”, a spus chef Orlando

Sunt sigur că o să dea în mine, mai ales Ștefan”, a spus chef Sautner

„Dacă vrei, poți să încurci grav-grav”, a spus chef Richard.

„Simt că o să dea în mine, așa că trebuie să încep și eu să dau”, a spus chef Ștefan Popescu.

Ce ingrediente și-au dat chefii unii altora

Chef Popescu a adus din cămară rapane pentru chef Sautner, slănină pentru chef Richard, ton pentru chef Richard, iaurt de băut cu căpșune pentru chef Richard, lapte condensat pentru chef Sautner

Chef Orlando a adus din cămară melci pentru chef Sautner, carne tocată vită-porc pentru chef Richard, pui pentru chef Richard, tapioca pentru chef Sautner, pește spadă pentru chef Sautner

Chef Richard a adus din cămară midii pentru chef Popescu, mușchi de vită pentru chef Orlando, ficat de pui pentru chef Popescu, varză murată pentru chef Popescu, iaurt de băut cu cireșe pentru chef Popescu

Chef Sautner a adus din cămară rahat pentru chef Popescu, baby calamar pentru chef Orlando, pește afumat pentru chef Orlando, cristale de zahăr pentru chef Orlando, banană pentru chef Orlando.

Când a observat că chefii Richard și Orlando au făcut un schimb de ingrediente bune (carne tocată și mușchi de vită), chef Sautner a opinat: „Se dau după cum bate vântul. N-au coloană vertebrală”.

Chef Orlando a făcut o glumă pe seama ingredientelor primite de chef Popescu: „Poți să faci midii umplute cu rahat și ficat de pui”.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!