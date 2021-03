Chefi la cuțite, 15 martie 2021. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au certat cu Cătălin Scărlătescu la proba de amuletă

„Așa a avut chef fetița mea, să fiu glam. Știți ce inspirație mi-a dat fetița mea astăzi? Să faceți voi ceva bun, care vă amintește vouă de cea mai frumoasă zi din viața voastră”, a mărturisit Gina Pistol, care a pregătit chefilor o amuletă specială.

„Este cea mai complicată probă ever, pentru că nu știu să aleg ziua. Am avut atâtea zile frumoase în viața mea. Gândiți-vă câți oameni frumoși am cunoscut, câte fete frumoase am cunoscut, câte zile însorite pe barcă am avut, câte zile nemaipomenite am avut la platou când am câștigat amulete. Sunt un om norocos, atâtea zile superbe am avut în viața mea”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.