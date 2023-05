Chefi la cuțite 2023. Cine sunt concurenții din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11. Ei au primit tunica neagră

În bootcampul sezonului 11 au ajuns 140 de concurenți, dar după prima probă doar 60 au mai primit șansa de-a lupta pentru un loc în cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. În ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, difuzată în data de 10 mai 2023, chefii au oferit 18 tunici.

După ce au analizat atent preparatele, chefii au decis cine sunt concurenții care vor face parte din echipele lor. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

Cine sunt concurenții din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11 Chefi la cuțite. Cui a oferit tunici negre

La finalul bootcampului, șase concurenți au intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu și s-au alăturat astfel lui Dumitru Paul Tudosescu, cel care a devenit cuțitul de aur al juratului în sezonul 11. Iată care sunt concurenții din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite:

Elena Ciot Monda

Elena Ciot Monda are 48 de ani, vine din Mijlocenii Bârgăului și este administrator. Concurenta a gătit zamă de burete cu afumătură și a primit două cuțite de la chef Bontea și chef Dumitrescu.

Aceștia au apreciat faptul că, deși a ales să facă un preparat extrem de simplu și a riscat cu asta, mâncarea a fost extrem de gustoasă. După bootcamp, ea a primit tunica neagră și a devenit membră a echipei lui Cătălin Scărlătescu, în sezonul 11.

Lino Golden

Lino Golden a gătit în audiții o rețetă de scoici Saint Jacques cu sos yuzu, un preparat pentru care a primit trei cuțite. Artistul a demonstrat că se pricepe și la gătit, nu doar la cântat. Ambiția și perseverența l-au făcut să treacă peste probele din bootcamp cu bine. A fost extrem de fericit atunci când a aflat că a ajuns în echipa lui Scărlătescu, adică fix acolo unde și-a dorit.

Amalia Esa

Amalia Esa are 31 de ani, este designer vestimentar și a spus că este o olteancă ambițioasă. Concurenta a dezvăluit că a reușit să treacă peste un diagnostic crunt și să învingă cancerul, iar în prezent face „rochii pentru femei puternice”. A fost încrezătoare în forțele sale și, fiindcă s-a descurcat bine în bootcamp, a primit tunica neagră din partea lui Cătălin Scărlătescu.

George Popescu

George Popescu are 35 de ani, vine din București, iar ocupația lui de bază este hairstylist. După ce a terminat facultatea a realizat că își dorește să rămână pe partea de frumos, așa că a ales acest drum în carieră. Nu a durat mult să câștige și premii prestigioase în plan internațional. Pentru farfuriile sale gustoase și minimaliste, extrem de gustoase, concurentul a ajuns în echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Daniel Dragomir

Daniel Dragomir are 50 de ani, este din Timișoara și este executor judecătoresc. Concurentul a venit la Chefi la cuțite împreună cu prietenul său, Virgil Drăgoi și mulți au fost impresionați de prietenia dintre el și „Iubi”, bunul și vechiul său amic.

AnaMaria Ijac

AnaMaria Ijac, cunoscută ca Anica de pe TikTok, are 34 de ani, vine din Tirol și este șef de departament într-un resort. Concurenta a demonstrate chefilor că are gust în preparatele sale și Cătălin Scărlătescu a explicat faptul că a ales-o în echipa sa pentru că ea are puterea să facă ordine printre concurenți.

Dumitru Paul Tudosescu (cuțitul de aur)

Dumitru Paul Tudosescu are 39 de ani, este de meserie bucătar și se poate lăuda cu o experiență profesională impresionantă. Concurentul i-a surprins din plin pe chefi atunci când a dezvăluit ce poveste de viață incredibilă are și cum a reușit, datorită bucătăriei, să treacă peste anumite vicii și să scape de cercurile periculoase în care a trăit timp de mulți ani. Cătălin Scărlătescu a apreciat spiritul său de luptător și i-a oferit cuțitul de aur.

