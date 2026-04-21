Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Chef Richard Abou Zaki s-a dezlănțuit și a folosit o amuletă. Ce gest complet neașteptat a făcut

În ediția 22 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, difuzată în data de 21 aprilie 2026, la scurt timp după ce a câștigat din nou avantajul pus în joc de Irina Fodor, Chef Richard Abou Zaki a decis să folosească o amuletă puternică, în cadrul celui de-al cincilea battle. Descoperă în rândurile de mai jos ce gest neașteptat a făcut acesta, la folosire avantajului.

Vă reamintim faptul că în ediția precedentă, Chef Orlando Zaharia și-a pierdut cuțitul de aur, după duelul ce a urmat după cel de-al patrulea battle. La proba individuală, Cosmin Petrică Drelciuc a obținut doar patru puncte și a părăsit show-ul. Acest lucru a arătat faptul că orice este posibil la Chefi la cuțite.

În ediția din 21 aprilie 2026 a emisunii Chefi la cuțite, cele patru echipe s-au întâlnit din nou în bucătărie pentru a descoperi ce surprize a pregătit Irina Fodor pentru cel de-al patrulea battle.

„Astăzi degustă Big Band Radio România. În cinstea degustătorilor, tema noastră se referă al marii compozitori ai lumii”, a zis Irina Fodor, anunțând patru delicii savuroase: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi.

Lucrurile s-au complicat atunci când echipele au aflat că rețetele trebuie să fie ovo-lacto-vegetariene, căci unii dintre degustători sunt vegetarieni. Practic, Chefii trebuie să inducă gustul acestor preparate, fără a folosi carne! Așa cum era de așteptat, această veste a complicat semnificativ lucrurile, căci carnea a fost și este proteina preferată a celor patru îndrăgiți Chefi. În plus, „să faci o friptură fără friptură” nu e ceva simplu, dar Irina Fodor i-a încurajat să își folosească din plin creativitatea și imaginația.

Jocul de avantaj a fost câștigat de Chef Richard Abou Zaki.

Fiecare echipă a primit de făcut un main course și un desert și un starter ovo-lacto-vegetarian.

„M-a luat cu palpitații”, a zis Alexandru Sautner.

Apoi, surpriza a fost și mai mare atunci când Chef Richard a apăsat butonul de alarmă și a anunțat că are de gând să folosească o amuletă: „Ai puterea să aduci în echipa ta drept ajutor orice participant din sezonul curent”.

Astfel, liderul echipei bordo a ales s-o aducă pe Ioana, o concurentă bună la patiserie.

„De parcă nu avea suficienți concurenți”, a zis Chef Ștefan Popescu cu năduf.

Apoi, fiindcă el a câștigat avantajul, Richard a împărțit preparatele, iar cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat de gătit.

Surpriza a fost și mai mare atunci când Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul și a anunțat că are de gând să folosească avantajul! Totuși, nimeni nu se aștepta ca el să ia un concurent din echipa bej (Radu Belet) și să îl trimită în echipa gri, cea a lui Chef Orlando Zaharia! Așa cum era de așteptat, bucuria acestuia a fost imensă.

