Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat o temă de gătit neașteptată! Cine a câștigat avantajul

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner și concurenții din echipele lor s-au întâlnit cu Irina Fodor pentru a afla ce surprize aduce cel de-al cincilea battle din sezonul 17, în ediția din 21 aprilie 2026.

„Avantajul rămâne același, căci săracul avăntăjel nu a fost folosit și stă acolo singurel și așteaptă să iasă la joacă. Cine îl câștigă va putea fura un concurent dintr-o echipă adversă timp de 15 minute

Cei patru îndrăgiți jurați au făcut ochii mari și au dorit să afle ce au de făcut ca să obțină un avantaj la proba de gătit pe echipe. Fiecare Chef a trebuit să aleagă câte doi concurenți din echipa pentru a bate albuș de ou până ce acesta se face o spumă densă, însă totul în timp ce respectivii țin cu ajutorul frunții un ou. Câștigă cine termină de bătut albușul, fără să scape oul. Și de data aceasta, avantajul a fost câștigat de echipa bordo.

„Dragilor, astăzi avem o probă frumoasă, dar foarte grea! Parte din avantajul câștigătorului e că va da și direcția. Dragilor, oricare dintre vor ar fi câștigat, oricât de greu ar fi de crezut, ar fi avut același avantaj. Incredibil, dar adevărat! Astăzi degustă Big Band Radio România. În cinstea degustătorilor, tema noastră se referă al marii compozitori ai lumii”, a zis Irina Fodor, anunțând patru delicii savuroase: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi.

Lucrurile s-au complicat atunci când echipele au aflat că rețetele trebuie să fie ovo-lacto-vegetariene, căci unii dintre degustători sunt vegetarieni. Practic, Chefii trebuie să inducă gustul acestor preparate, fără a folosi carne!

