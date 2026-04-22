Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Ce amuletă a ales să folosească Chef Richard Abou Zaki. Ce sarcină au primit echipele rivale

Cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a începuit în forță cu o temă inedită: tasting menu meniu cu deserturi. La un moment dat, Chef Richard Abou Zaki a dezlănțuit haosul, atunci când a ales să folosească o amuletă. Descoperă ce a urmat, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Ce amuletă a ales să folosească Chef Richard Abou Zaki, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

Cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie pentru a descoperi ce surprize aduce cea de-a șasea confruntare. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au așteptat cu sufletul la gură să descoperă tema de gătit pentru acest battle. Surpriza a fost una extrem de plăcută atunci când au aflat că au de făcut un tasting meniu format din trei deserturi, timp alocat gătitului fiind de doar șaizeci de minute.

După ce s-au consultat și au decis ce delicii dulci vor pregăti, cronometrul a pornit și echipele au alergat spre cămară, pentru a-și procura ingredientele necesare.

Toată lumea gătea și pregătea ingredientele pentru rețetete de desert atunci când, deodată, alarma a sunat și haosul s-a dezlănțuit în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul roșu și a anunțat că are de gând să folosească o amuletă dificilă: adversarii au fost puși să gătească având mănuși groase, de cuptor, pe mâini.

„Ne-a căzut platoul în cap, nici nu am început bine și am intrat în încurcătură”, a zis Radu Belet.

Cum să faci deserturi rafinate, având mănuși de cuptor în mâini? Așa cum era de așteptat, vestea nu a fost primită bine.

„Situația este compromisă”, a zis Alexandru Sautner.

Efectele s-au văzut imediat, căci haosul a cuprins bucătăria și fiecare a început să se descurce cum a putut! Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a ajuns chiar să își folosească nasul pentru a porni cuptorul și pentru a-i regla temperatura! Momentul a fost unul mai mult decât comic. Vezi ce s-a mai întâmplat în ediția 22 urmărind clipul video de mai sus din emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 17.

