Furnicuțele 2026. Ana Morodan, confesiuni sincere despre alimentație și perioadele de stres: ”Nu mănânc câte o săptămână!”

Episodul 35 din data de 5 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ana Morodan a făcut mărturisiri sincere despre trecutul său, relații, operațiile estetice și realitatea din mediul online. Vedeta a vorbit despre presiunea imaginii publice și despre faptul că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par pe rețelele sociale. Ana Morodan a abordat și subiectul alimentației, explicând că, în perioadele de stres puternic, ajunge să mănânce foarte puțin.

Vineri, 05.06.2026, 17:30