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Furnicuțele 2026. Ana Morodan, confesiuni sincere despre alimentație și perioadele de stres: ”Nu mănânc câte o săptămână!”

Episodul 35 din data de 5 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ana Morodan a făcut mărturisiri sincere despre trecutul său, relații, operațiile estetice și realitatea din mediul online. Vedeta a vorbit despre presiunea imaginii publice și despre faptul că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par pe rețelele sociale. Ana Morodan a abordat și subiectul alimentației, explicând că, în perioadele de stres puternic, ajunge să mănânce foarte puțin.
Vineri, 05.06.2026, 17:30
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Furnicuțele 2026. Provocarea „Zeul grec”. Câte detalii a reținut vedeta

Furnicuțele 2026. Provocarea „Zeul grec”. Câte detalii a reținut vedeta

Logo show Vineri, 05.06.2026, 17:20 Mireasa, sezonul 13. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Logo show Vineri, 05.06.2026, 15:58 Mireasa, Sezonul 13. Ce concurent a rămas fără imunitate până la finele sezonului

Mireasa, Sezonul 13. Ce concurent a rămas fără imunitate până la finele sezonului

Logo show Vineri, 05.06.2026, 15:50 Mireasa, Sezonul 13. Bianca: Din cauza atitudinii, Claudia nu se mai înțelege cu nicio fată din casă!

Mireasa, Sezonul 13. Bianca: Din cauza atitudinii, Claudia nu se mai înțelege cu nicio fată din casă!

Logo show Vineri, 05.06.2026, 15:15 Mireasa, Sezonul 13. Tensiuni la cote maxime între Daniela vs. Darius și doamna Melinda! S-au aruncat vorbe grele!

Mireasa, Sezonul 13. Tensiuni la cote maxime între Daniela vs. Darius și doamna Melinda! S-au aruncat vorbe grele!

Logo show Vineri, 05.06.2026, 15:02 Mireasa, Sezonul 13. Claudia, despre comportamentul lui Denis: Trece pe lângă mine ca și cum nu exist!

Mireasa, Sezonul 13. Claudia, despre comportamentul lui Denis: Trece pe lângă mine ca și cum nu exist!

Logo show Vineri, 05.06.2026, 14:31 Mireasa, Sezonul 13. Giulia: Cred ce cel mai bine pentru amândoi e să punem stop relației!

Mireasa, Sezonul 13. Giulia: Cred ce cel mai bine pentru amândoi e să punem stop relației!

Logo show Vineri, 05.06.2026, 14:17 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Anita și Loredana

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Anita și Loredana

Logo show Vineri, 05.06.2026, 11:43 Super Neatza. Profesorii Trăsniți sărbătoresc 10 ani de Youtube

Super Neatza. Profesorii Trăsniți sărbătoresc 10 ani de Youtube

Logo show Vineri, 05.06.2026, 11:28 Super Neatza. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Marius Popa

Super Neatza. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Marius Popa

Logo show Vineri, 05.06.2026, 11:27 Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Alexandru Daniel Boșcu

Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Alexandru Daniel Boșcu

Logo show Vineri, 05.06.2026, 11:26 Super Neatza. Cum alegem birou potrivit pentru copilul nostru

Super Neatza. Cum alegem birou potrivit pentru copilul nostru

Logo show Vineri, 05.06.2026, 11:10
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