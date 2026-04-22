Antena Căutare
Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă, urmat apoi de Chef Richard Abou Zaki

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 21:08 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 21:20

Cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a fost unul de-a dreptul spectaculos și plin de situații neprevăzute. După ce Chef Richard a folosit o amuletă, Chef Alexandru Sautner a pus și el o amuletă puternică în joc. Nu a durat mult până ce Chef Richard a reapăsat butonul roșu, anunțând un nou avantaj! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă, urmat apoi de Chef Richard Abou Zaki. Ce avantaje au folosit, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

În cel de-al șaselea battle, toată lumea gătea și pregătea ingredientele pentru rețetete de desert atunci când, deodată, alarma a sunat și haosul s-a dezlănțuit în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul roșu și a anunțat că are de gând să folosească o amuletă dificilă: adversarii au fost puși să gătească având mănuși groase, de cuptor, pe mâini.

S-a lăsat cu tensiuni uriașe și stări de nervi. Fiecare a încercat să se adapteze și să continue gătitul, cât de bine a putut. Apoi, haosul s-a dezlănțuit din nou în bucătărie atunci când Chef Alexandru Sautner a decis să mai „echilibreze” puțin balanța șanselor de câștig. Astfel, juratul a apăsat butonul roșu și a anunțat ce amuletă vrea să folosească, în avantajul echipei sale.

„Ai puterea să obligi concurenții echipelor adverse să gătească în ștafetă, unul câte unul, schimbându-se la fiecare cinci minute”, a fost avantajul anunțat de Chef Sautner.

„Doamne, ferească Dumnezeu! Nu știu cum o să terminăm proba asta”, a fost reacția lui Chef Orlando.

„Asta amuletă grea, nu ce am dat eu”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Fără să mai stea pe gânduri, toată lumea s-a organizat și s-a apucat rapid de treabă, însă liniștea nu a durat foarte mult, căci Chef Richard Abou Zaki a stat puțin pe gânduri și apoi a decis să intervină și să își ajute echipa cât de mult a putut.

Astfel, acesta a apăsat butonul roșu și a anunțat ce amuletă folosește: „Ai puterea să gătești alături de concurenții tăi pe parcursul unei probe. Avantajul este valabil inclusiv în ultimele zece minute”.

„E unica șansă să punem ceva în farfurie”, a zis acesta, care a preluat controlul și s-a apucat rapid de treabă.

Acesta a fost momentul în care concurenții echipei bordo au fost de-a dreptul fascinați de priceperea liderului lor. Cu o precizie impresionantă și o organizare impecabilă, Chef Richard parcă avea toți pașii deja gândiți în minte.

„Faptul că are atât de multă experiență se vede în maniera lui, în felul în care lucrează, în modul în care nu își pierde cumpătul”, a zis Samuel Cernea.

„E o plăcere doar să îl vezi cum lucrează, le gândește instand, la secundă. E foarte organizat”, „A intrat ca o căprioară în bucătărie”, au zis membrii echipei bordo, impresionați de Chef Richard Abou Zaki.

colaj foto cu chef alexandru sautner si chef richard abou zaki la chefi la cutite
+21
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Ce amuletă a ales să folosească Chef Richard Abou Zaki. Ce sarcină au primit echipele ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce tatuaj şi-a făcut David Popovici. Cum a apărut la Campionatele Naţionale de la Otopeni Ce tatuaj şi-a făcut David Popovici. Cum a apărut la Campionatele Naţionale de la Otopeni
Observatornews.ro Minţi de aur. Echipa României, premiantă la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete Minţi de aur. Echipa României, premiantă la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete
Antena 3 Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa lui Chef Richard, din nou victorioasă
Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa lui Chef Richard, din nou victorioasă
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa bej a pierdut un om. Ce au zis jurații
Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa bej a pierdut un om. Ce au zis jurații
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama conservatorilor singuri
O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!”
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!” BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
BREAKING: Vladimir Plahotniuc CONDAMNAT la 19 ani de închisoare
BREAKING: Vladimir Plahotniuc CONDAMNAT la 19 ani de închisoare Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x