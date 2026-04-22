Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă, urmat apoi de Chef Richard Abou Zaki

În ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite, din 22 aprilie 2026, Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă, urmat apoi de Chef Richard Abou Zaki. Descoperă ce a urmat.

Cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a fost unul de-a dreptul spectaculos și plin de situații neprevăzute. După ce Chef Richard a folosit o amuletă, Chef Alexandru Sautner a pus și el o amuletă puternică în joc. Nu a durat mult până ce Chef Richard a reapăsat butonul roșu, anunțând un nou avantaj! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă, urmat apoi de Chef Richard Abou Zaki. Ce avantaje au folosit, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

În cel de-al șaselea battle, toată lumea gătea și pregătea ingredientele pentru rețetete de desert atunci când, deodată, alarma a sunat și haosul s-a dezlănțuit în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul roșu și a anunțat că are de gând să folosească o amuletă dificilă: adversarii au fost puși să gătească având mănuși groase, de cuptor, pe mâini.

S-a lăsat cu tensiuni uriașe și stări de nervi. Fiecare a încercat să se adapteze și să continue gătitul, cât de bine a putut. Apoi, haosul s-a dezlănțuit din nou în bucătărie atunci când Chef Alexandru Sautner a decis să mai „echilibreze” puțin balanța șanselor de câștig. Astfel, juratul a apăsat butonul roșu și a anunțat ce amuletă vrea să folosească, în avantajul echipei sale.

„Ai puterea să obligi concurenții echipelor adverse să gătească în ștafetă, unul câte unul, schimbându-se la fiecare cinci minute”, a fost avantajul anunțat de Chef Sautner.

„Doamne, ferească Dumnezeu! Nu știu cum o să terminăm proba asta”, a fost reacția lui Chef Orlando.

„Asta amuletă grea, nu ce am dat eu”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Fără să mai stea pe gânduri, toată lumea s-a organizat și s-a apucat rapid de treabă, însă liniștea nu a durat foarte mult, căci Chef Richard Abou Zaki a stat puțin pe gânduri și apoi a decis să intervină și să își ajute echipa cât de mult a putut.

Astfel, acesta a apăsat butonul roșu și a anunțat ce amuletă folosește: „Ai puterea să gătești alături de concurenții tăi pe parcursul unei probe. Avantajul este valabil inclusiv în ultimele zece minute”.

„E unica șansă să punem ceva în farfurie”, a zis acesta, care a preluat controlul și s-a apucat rapid de treabă.

Acesta a fost momentul în care concurenții echipei bordo au fost de-a dreptul fascinați de priceperea liderului lor. Cu o precizie impresionantă și o organizare impecabilă, Chef Richard parcă avea toți pașii deja gândiți în minte.

„Faptul că are atât de multă experiență se vede în maniera lui, în felul în care lucrează, în modul în care nu își pierde cumpătul”, a zis Samuel Cernea.

„E o plăcere doar să îl vezi cum lucrează, le gândește instand, la secundă. E foarte organizat”, „A intrat ca o căprioară în bucătărie”, au zis membrii echipei bordo, impresionați de Chef Richard Abou Zaki.

