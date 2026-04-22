Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Cine a câștigat al șaselea battle. Ce verdict a adus banda și ce a urmat

În ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, banda a adus verdictul și s-a aflat cine a câștigat cel de-al șaselea battle.

Cele patru echipe de la Chefi al cuțite s-au întrecut în bucătărie în cadrul celui de-al șaselea battle, la finalul căruia banda a anunțat cine a câștigat. Descoperă ce echipă a fost învingătoare, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Cine a câștigat al șaselea battle. Ce verdict a adus banda și ce s-a întâmplat, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17

Cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a fost un adevărat carusel de emoții și situații neprevăzute. În ediția din 22 aprilie 2026, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui de-al șaselea battle.

De data aceasta, degustătorii au fost cei de la Centrul Filia, organizația din România care își propune să facă auzite vocile femeilor, promovând siguranța femeilor și intervenind pentru a preveni femicidul. Impresionați de așa jurați deosebiți, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu și-au propus să realizeze niște farfurii cât mai frumoase și aspectuoase.

Irina Fodor a anunțat că tema este tasting meniu cu deserturi, așa că fiecare echipă a avut de pregătit trei deserturi. Timp de șaizeci de minute, fiecare echipă a gătit pentru a obține delicii culinare. Totuși, lupta nu a fost deloc ușoară, căci lucrurile s-au complet semnificativ atunci când în joc s-au introdus amuletele! Primul care a folosit o amuletă a fost Chef Richard, care a impus rivalilor săi să gătească având mănuși groase de cuptor pe mâini. Apoi, Chef Alexandru Sautner a folosit un avantaj ce i-a permis să impună celorlalte echipe să gătească în ștafetă de unu. Văzând situația, Chef Richard a reacționat și, ca să își salveze echipa, a folosit o amuletă ce i-a permis să gătească pe tot parcursul probei.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au făcut degustarea și, așa cum era de așteptat, au ieșit scântei. Totuși, nu ei sunt cei care dau verdictul final.

Farfurie după farfurie, degustătorii (membri ai Centrului Filia) au analizat atent meniul de deserturi și apoi și-au exprimat voturile ce au decis cine a câștigat al șaselea battle, în ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Banda a adus verdictul și victoria a aparținut lui Chef Alexandru Sautner și a echipei verzi. Astfel, la duel au intrat concurenții din echipa bordo, cea gri și cea bej.

