Chefi la cuțite, 22 aprilie 2026. Dublă eliminare! Ce concurenți au părăsit competiția. Ce echipe au pierdut câte un om

În ediția din 22 aprilie 2026, după cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17, concurenții din echipa bordo, echipa bej și echipa gri au intrat la un duel interesant, ce a adus multe bătăi de cap concurenților. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat atent farfuriile concurenților de la proba individuală și au acordat notele ce au decis ce concurenți au fost eliminați în ediția 23 din data de 22 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Descoperă cine a părăsit competiția.

Dublă eliminare la Chefi la cuțite! Ce concurenți au părăsit competiția.

Cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a reunit echipele la un battle în care au avut misiunea de a pregăti un tasting menu pe desert. Fiecare echipă a pregătit câte trei delicii dulci și cei de la Centrul Filia au votat și au decis că cea mai bună farfurie a aparținut echipei verzi!

Astfel, la duel au intrat concurenții din echipa bej, cea gri și cea bordo, în ediția din 22 aprilie 2026 a show-ului Chefi la cuțite.

„Ați ajuns într-un punct în care fiecare punct contează. Cine reușește să își păstreze energia, creativitatea și inspirația merită să meargă mai departe”, a spus Irina Fodor, care a anunțat tema de gătit pentru proba individuală.

Concurenții au tras un bilețel cu număr dintr-un bol și, în ordinea dictată de bilețele, fiecare concurent a decis un ingredient, adică un anumit tip de carne, pentru un alt concurent.

Sub cloșuri, concurenții au descoperit ingredientele următoare: carne tocată de vită, piept de curcan, burtă de vită, pulpă inferioară de curcan, piept de porc, cotlet de mânzat, vrăbioară de mânzat, piept de rață, mușchi de vită, cotlet de porc, ceafă de Mangalița, carne tocată de porc, antricot de vită Uruguay (rib eye) și pulpe de rață.

Rând pe rând, fiecare concurent s-a gândit și a ales câte un ingredient pentru câte un adversar, apoi cronometrul a pornit și fiecare concurent a fugit către cămară, pentru a-și alege ingredientele necesare pentru rețetele pe care s-au gândit să le gătească.

Timp de șaizeci de minute, concurenții au muncit în bucătărie și au încercat să pregătească niște farfurii cât mai gustoase și aspectuoase, folosind carnea primită.

La finalul probei individuale, farfuriile au fost așezate pe bandă și au fost trimise la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au degustat atent farfuriile și au acordat pucntele care au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 17.

Apoi, Irina Fodor s-a întâlnit cu jurații și cu dueliștii pentru a anunța notele și pentru a dezvălui ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite, în ediția din 22 aprilie 2026. Astfel, rând pe rând, concurenții și-au aflat notele.

„Poate e interesant să știți că azi se pleacă acasă cu opt puncta”, a zis Irina Fodor.

Un singur concurent a obținut 20 de puncte și a fost vorba despre Samuel Cernea. La aflarea verdictului, acesta a început să plângă. Nota 15 a fost obținută de Pita pentru supa cu burtă de vită, la fel și de Alexandru Szabo, cuțitul de aur. Paisprezece puncte au mers la Vladimir, douăsprezece puncte au fost obținute de Florinel, Tot 12 puncte a obținut și Rareș pentru rețeta sa pe bază de curcan. Treisprezece puncte a obținut Radu pentru pulpele de curcan. Sabina a luat 11 puncte pentru tacos cu ceafă de Mangalița, la fel a obținut și Ioana, cu rețeta de gyoza cu carne de rață. Nouă puncte au mers la Alex, cuțitul de aur al echipei bordo, pentru rețeta sa de curry. Unsprezece puncte a obținut Bianca pentru rețeta de piept de rață. Cu treisprezece puncte (inițial 15, dar amendată cu 2) s-a salvat Andreea. Asta înseamnă cu cei doi concurenți eliminați au fost Christian Ursu din echipa bordo și Elena Barbu din echipa bej.

